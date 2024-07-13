Окрім того, варто також дбати й про захист волосся від прямих сонячних променів, тому експерти радять носити бейсболки. Однак не варто засмучуватися, адже цей аксесуар можна поєднати зі стильними зачісками.

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Бейсболка і кінський хвіст

Напевно, найпростішою зачіскою під бейсболку є кінський хвіст. Його легко повторити, а також можна по-різному стилізувати.

Як зробити кінський хвіст під бейсболку: дивіться відео

Волосся у хвості може бути як рівним, так і хвилястим. Окрім того, стилісти також діляться ідеєю, як зробити об'ємний хвіст з хвилястим волоссям. Така зачіска буде ідеальним варіантом у спекотні дні, а також пасуватиме до будь-яких подій.

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Об'ємний хвіст під бейсболку: дивіться відео

Пучок

Зібране у пучок волосся стане найкращим варіантом зачіски у найспекотніші дні. Однак варто пам'ятати, що варто використовувати м'яку гумку, яка не буде пошкоджувати структуру волосся.

Легкий пучок під бейсболку: дивіться відео

Заплетений кінський хвіст

Якщо хочеться створити дещо зухвалий образ, то стилісти радять зробити кінський хвіст, а потім заплести його у косу. Така зачіска пасуватиме до будь-яких подій, а зібране волосся не приноситиме дискомфорту.

Заплетений кінський хвіст: дивіться відео

Коси

Звісно ж, з бейсболкою можна поєднати різні коси. Це може бути дві, три, чотири чи більше кіс. Вони можуть бути об'ємними, злегка неохайними чи туго заплетеними з гладенькою структурою. У будь-якому випадку, коси та бейсболка – це завжди стильне поєднання.

Дві коси з бейсболкою: дивіться фото

Стильні легкі коси під бейсболку: дивіться відео

Розпущене коротке волосся

Жінкам зі стрижкою боб складно підібрати зачіску під бейсболку, однак не неможливо. Так, стильний вигляд буде гарантовано, якщо вирівняти волосся та підкрутити кінці назовні. Доповнити образ можна масивними сережками, які додадуть акцентів образу.

Боб з бейсболкою: дивіться відео

Однак ця зачіска навряд чи підійде власницям довгого волосся та середньої довжини. У спекотні дні волосся лише викликатиме дискомфорт, тому кращим варіантом буде зібрати його докупи.