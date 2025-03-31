Стилисты определили три стрижки, каждая из которых поможет оставаться элегантной, практичной и модной, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Выбирайте для себя одну из причесок, чтобы иметь фантастический весенний вид.

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Челка Дейзи Эдгар-Джонс

Такая челка – это новая интерпретация стиля Джейн Биркин в современной версии. Самая популярная стрижка должна выглядеть так, чтобы длинные взъерошенные волосы и челка немного небрежно расходились в стороны. Такую стрижку носит Дейзи Эдгар-Джонс.

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Пряди хорошо обрамляют лицо, напоминая бахрому. Носить такую стрижку можно в двух вариантах – аккуратно уложенной или растрепанной и создавать гламурный или непринужденный образ. Независимо от длины и формы челки, такая стрижка является самой востребованной в этом сезоне.

Пикси средней длины

В список популярных стрижек принадлежит пикси средней длины. Прическа заключается в том, что волосы должны быть длинными сверху и короткими по бокам. Эта стрижка может напоминать Шэрон Стоун или Робин Райт в "Карточном доме" или Деми Мур в фильме "Призрак".

Крупный боб

Стрижка известна как "пушистый боб" является одной из самых желанных в этом сезоне. Адаптировать эту прическу можно к любому стилю. Дело в том, что стрижка должна быть немного в запущенном и несовершенном виде. Прическа выглядит взъерошенной и не совсем продуманной, а это лишь делает ее современной и привлекательной.

У многих с наступлением весны волосы истончаются и становятся слабыми. Чтобы придать им объема и густоты, советуем обратить внимание на несколько причесок, которые придают волосам гораздо лучший вид.