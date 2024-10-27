5 стрижек, которые обожают скандинавские модницы: как они выглядят

Для многих скандинавский стиль может ассоциироваться с минимализмом, впрочем модницы нордических стран уже давно доказали, что любят разнообразие, поэтому охотно примеряют на себя различные варианты стрижек и причесок.

Самые стильные скандинавки всегда устанавливают тренды, поэтому стоит присмотреться к нескольким вариантам причесок, которые являются самыми популярными в этом году, пишет Vogue.

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Кроме того, вас может зацепить их стиль, поскольку девушки из Осло, Копенгагена или Стокгольма примеряют непревзойденные образы, которые хочется поговорить. Впрочем пока советуем ознакомиться с их самыми популярными стрижками.

Челка-бабочка

Такая челка напоминает крылья бабочки, она прекрасно обрамляет лицо и идеально подходит для создания иллюзии гипеобъема.

Малет

Стрижка малет подходит не всем, однако те женщины, которые решатся ее попробовать, получат очень замечательный и стильный образ.

Волосы как с картин Ботичелли

Скандинавская модница Эмили Синдлев сделала свои длинные вьющиеся волосы фирменным стилем. Ее кудри выглядят как с полотен Ботичелли.

Беспорядочный боб

Эту самую популярную стрижку в мире скандинавки стилизуют для того, чтобы получить интересный и стильный образ. Эта прическа должна быть со свободными волнами спереди и иметь взъерошенный эффект, который будет ключом для беспорядочного образа.

Длинная челка

В Скандинавии челка осенью становится особенно популярной. Ее часто стригут к длинным волосам. Основательница копенгагенского модного бренда Rotate Жанетт Мэдсен выбрала для себя челку в стиле Джейн Биркин. Она имеет интересную структуру и обрамляет лицо.