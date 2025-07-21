Стильные вещи, которые носят модницы из Европы этим летом

Европейки умеют очень стильно одеваться, поэтому если захочется повторить их образы, советуем присмотреться к модной подборке изысканных выходов. Не стоит весь летний гардероб заполнять вещами, которые вы будете носить всего несколько недель в сезоне. Рациональнее приобрести то, что пригодится в следующем году.

Для тех, кто запланировал летний отпуск в Европе, рекомендуем узнать, что же именно носят девушки, чтобы выглядеть красиво, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Читайте также Лучшие сочетания цветов на лето: названы популярные оттенки

Топ + юбка в один тон

Комплекты всегда удачно смотрятся, поэтому выбирайте для себя что-то в стиле 90-х, чтобы идеально передать европейский стиль. Много красивых костюмов можно найти на странице Эмили Синдлев.

Топ в стиле бохо + свободные брюки

В этом сезоне стиль бохо является одним из главных трендов сезона. Выберите для себя легкую летнюю блузу, соединив с широкими брюками и сандалиями для комфортного передвижения по городу.

Мини-платье и соломенная сумка

Платья в стиле ретро выходят летом на первый план. Чтобы добавить им сдержанного европейского шарма, советуем сочетать с соломенной сумкой, интересными прическами и вьетнамками.

Льняной топ и джинсы

Сочетание льняного топа с джинсами поможет создать европейский образ. Можно дополнить аутфит красивой сумкой и обувью.

Топ с рюшами + юбка макси

Рюши в стиле 2000-х годов встречаются во многих европейских странах. Наденьте милый топ и довершите длинной юбкой. Такое сочетание идеально подойдет на разгар лета.

К слову, футболку с принтом можно носить не только с джинсами. В материале мы рассказали о интересных сочетаниях футболки с различными вещами.