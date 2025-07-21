Для тих, хто запланував літню відпустку у Європі, рекомендуємо дізнатися, що ж саме носять дівчата, щоб мати красивий вигляд, пише 24 Канал з посилання на Who What Wear.

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Топ + спідниця в один тон

Комплекти завжди вдало виглядають, тому обирайте для себе щось в стилі 90-х, щоб ідеально передати європейський стиль. Багато красивих костюмів можна знайти на сторінці Емілі Сіндлев.

Топ у стилі бохо + вільні штани

Цього сезону стиль бохо є одним з головних трендів сезону. Оберіть для себе легку літню блузу, поєднавши з широкими штанами й сандалями для комфортного пересування містом.

Мінісукня та солом’яна сумка

Сукні в стилі ретро виходять влітку на перший план. Щоб додати їм стриманого європейського шарму, радимо поєднувати з солом’яною сумкою, цікавими зачісками та в’єтнамками.

Лляний топ і джинси

Поєднання лляного топу з джинсами допоможе створити європейський образ. Можна доповнити аутфіт красивою сумкою та взуттям.

Топ з рюшами + спідниця максі

Рюші у стилі 2000-х років зустрічаються в багатьох європейських країнах. Одягніть милий топ та довершіть довгою спідницею. Таке поєднання ідеально підійде на розпал літа.

До слова, футболку з принтом можна носити не лише з джинсами. У матеріалі ми розповіли про цікаві поєднання футболки з різними речима.