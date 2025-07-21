Ми звикли влітку до світлих відтінків, втім спробуйте відкласти білий на користь експериментальних образів, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Які кольори поєднувати влітку?

Стилісти підібрали кілька кольорових пар, які покращать вигляд навіть найстриманіших речей. Завдяки поєднанню насиченого з менш яскравим, можна отримати образи, які матимуть оригінальний вигляд.

Оливковий + сірий чи срібний

На заміну зеленому прийшов красивий оливковий колір. Дівчата приміряють для себе атласні сукні, вільні топи та лляні штани. Влітку колір гарно поєднується зі сріблом. Оливкову сукню-комбінацію можна доповнити срібними босоніжками на низьких підборах.



Найкращі поєднання кольорів / Фото Elle

Вершково-жовтий + вишнево-червоний

Маслянистий відтінок є одним з найделікатніших трендових відтінків літа. Найчастіше його комбінують з білим та денімом, але стилісти радять звернути увагу на вишнево-червоний.

Можна додати сумку чи лаковані балетки, які одразу оживлять образ. Також гарно виглядатиме жовта футболка зі спідницею в клітинку та мюлями в тон.



Найкращі поєднання кольорів / Фото Elle

Коричневий + рожева фуксія

Влітку спробуйте комбінувати коричневий в супроводі яскравого кольору – рожевої фуксії. У поєднанні вони створять гармонійний образ, який чудово підійде для дня чи вечора. Гарно виглядатиме коричневий шовковий костюм в поєднанні з босоніжками чи сумкою кольору фуксії.



Найкращі поєднання кольорів / Фото Elle

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