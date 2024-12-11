5 микротрендов зимы, которые будут носить все: эти вещи дополнят ваш гардероб

Зимой тоже хочется стильно и красиво выглядеть, поэтому на помощь приходят различные вещи, которые позволяют немного улучшить гардероб и сделать его более интересным и стильным. Чтобы добавить немного изюминки своим образам, предлагаем несколько интересных вещей.

Главные тренды зимы еще весной представили дизайнеры в своих коллекциях, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Эти элементы гардероба являются для нас привычными и базовыми. Кроме главных тенденций, каждого сезона появляются еще и микротренды, которые активно применяют в своих образах модницы. О них поговорим далее в материале.

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Несмотря на представление коллекций на подиумах, модные девушки все равно черпают идеи из образов инфлюенсерок в инстаграме или пинтересте. Уже давно именно трендсеттеры диктуют моду. На основе образов нескольких блогеров уже можно выделить микротренды зимы, которые идеально вписываются в модную эстетику холодного времени и точно завершат ваши стильные образы.

Альтернатива шапке

Все мы привыкли носить в зимнюю пору теплые шапки бини, и для того, чтобы разнообразить свои образы, предлагаем обратить внимание на теплые косынки, которые являются интересным вариантом, который беспроигрышно завершит интересные пальто и шубы. Выбирайте для себя яркий головной убор, который будет контрастно выделяться на фоне базового пуховика или пальто.

Наслоение трикотажа

Трикотажный костюм зимой с теплым свитером и брюками или юбкой – мастхэв, который невозможно обойти вниманием. Для того, чтобы создать интересный образ, выбирайте теплый гольф и сочетайте с кардиганом. Такой микс кашемира будет особенно актуальным в морозную погоду.

Монохром с высокими сапогами

Наряд в одном цвете всегда выглядел дорого и много, поэтому советуем выбирать для себя зимой монохромные аутфиты. При выборе длинного платья, стилизуйте его с высокими сапогами на каблуках, которые выглядят невероятно эффектно и стильно.

Цветной свитшот

Зимой мы носим базовые черные лосины или джинсы с сапогами, или уггами. Чтобы образы не выглядели скучными, рекомендуем их разбавить яркими свитерами, чтобы добавить акцентов даже самому спокойному аутфиту.

Рождественский свитер

Добавьте в список интересных вещей на зиму рождественский свитер. Он точно придаст вам невероятного настроения и создаст комфортный образ перед новогодними праздниками. Кроме того, этой зимой эстетика après-ski является отдельной мегаактуальной тенденцией.