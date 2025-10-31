Стрижка боб возвращается: прическа выглядит как с обложки Vogue

Универсальная короткая стрижка боб снова становится актуальной в этом сезоне. Она отлично обрамляет лицо и освежает вид. Актриса Сидни Суини даже отказалась от длинных волос в пользу новой стрижки.

Для тех, кто хочет обновить образ, рекомендуем присмотреться к стрижке боб, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Стрижка имеет элегантный вид и прекрасно подходит женщинам всех возрастов.

Читайте также Омолаживающие стрижки для женщин после 40 лет: понравятся всем

Как выглядит модная стрижка сезона?

Стиль этой стрижки берет начало еще в 1920-х годах, но популярность прическа обрела только в 1960-м году. Классический вариант боба – длина до линии челюсти с прямыми кончиками, которые легко загибаются внутрь к лицу.

Теперь стрижка стала еще более универсальной, потому что добавилась легкая текстура и небрежность. Боб лучше всего подходит женщинам с овальным и квадратным лицом. Для круглого лица нужно добавить большую длину, косой пробор или легкие слои, чтобы сбалансировать пропорции.

Halo боб подходит для тонких волос, поскольку придает им желаемого объема. Если же они очень густые или склонны к пушистости, то за прядями придется лучше ухаживать.

Укладывать стрижку можно в классическом варианте – сушить феном с круглой щеткой, подгибая кончики внутрь. Для получения современного стиля подойдет выпрямление.

Парикмахеры советуют подстригать кончики каждые 6 недель, чтобы сохранить четкость линий. Halo боб хорошо подчеркивает скулы, линию челюсти и придает волосам форму, поэтому советуем присмотреться к стрижке всем, кто хочет иметь ухоженный вид.

Женщинам после 40 лет можно делать короткие стрижки, пишет издание Parade. Некоторые прически придают объем и подчеркивают черты лица. Это пикси с боковым пробором, прямой боб, итальянский боб, воздушная челка и кудрявый шег.

Каждая из этих стрижек имеет свои преимущества: пикси освежает лицо, прямой боб акцентирует на блеске волос, итальянский боб добавляет элегантности, воздушная челка смягчает морщины, а кудрявый шег подходит для волнистых волос.

Какие стрижки способны омолодить?