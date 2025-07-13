Какую стрижку носит Дженнифер Энистон: эта прическа подходит всем

О стрижке Дженифер Энистон мечтали все девушки. Особенно в период наибольшей популярности сериала "Друзья". Казалось, что прическа актрисы всегда выглядит безупречно, как на экране, так и в реальной жизни.

Дженифер не изменяет любимой стрижке уже на протяжении многих лет. Это и неудивительно, ведь именно такая прическа прекрасно дополняет стиль актрисы, пишет 24 Канал.

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Кому подходит каскад

Стрижкой Дженифер Энистон является именно каскад. Это универсальная прическа, имеющая свои особенности.

Основным отличием каскада является его многослойность. Такая стрижка подходит для абсолютно любой длины волос.

Заметьте! "Обновлять" каскад нужно также довольно редко – раз в 3 – 5 месяцев.

Стоит отметить, что обладательницам пушистых и вьющихся волос с укладкой каскада совсем не придется заморачиваться. Достаточно просто оставить волосы высыхать естественным образом. Через некоторое время появятся легкие локоны, которые слегка спадают у лица, они придадут романтичности образу.

А вот тем, кто имеет тонкие и прямые волосы как Дженифер несколько труднее. В этом случае волосы придется укладывать таким образом, чтобы возник небольшой объем у корней.