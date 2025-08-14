Красивая прическа способна подчеркнуть черты лица и даже подарить новую порцию уверенности в себе, пишет 24 Канал со ссылкой на Hola!.

Какую стрижку сделать 50-летним женщинам?

Удлиненное каре

После 50 лет важно выбирать такую прическу, которая добавляет легкости и не является сложной в укладке. Удлиненное каре считается классикой, которая не выходит из моды. Стрижка хорошо смотрится с прямыми или волнистыми волосами.



Стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Шегги

Многослойная стрижка благодаря своей легкой и неровной структуре, создает эффект подтяжки вокруг лица. Стилисты советуют прическу всем женщинам с тонкими волосами.



Стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Wolf cut

Эта стрижка состоит из многослойной текстуры, коротких прядей сверху для объема и длинных снизу для движения. Прическа прекрасно смотрится на густых волосах и имеет красивый вид с окрашиванием балаяж. Парикмахеры советуют сушить волосы феном, чтобы увеличить объем.



Стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Пикси с длинной челкой

Прическа является лучшим выбором для женщин после 50 лет, поскольку пикси никогда не выходит из моды. Скрыть возрастные изменения на лбу можно благодаря длинной челке. Парикмахеры советуют ее укладывать набок или зачесывать вперед, чтобы подчеркнуть скулы и смягчить черты лица. Пикси хорошо подходит для круглой или квадратной формы лица.



Стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.