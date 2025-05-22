Стрижки, которые молодят после 55 лет: они подходят всем

Женщины после 55 лет ищут для себя идеальную стрижку, которая скроет определенные возрастные изменения и выгодно подчеркнет черты лица. Парикмахеры знают, какие именно стрижки подходят старшим женщинам, поэтому подробно рассказали, на что именно надо обратить внимание в этом году.

Женщины всегда хотят выглядеть красиво, а в этом им помогут прически, которые имеют омолаживающий эффект, пишет 24 Канал. Есть несколько стрижек, которые помогут добавить образу свежести и убрать лишний возраст. Они настолько красиво выглядят, что останутся любимыми у женщин на длительное время.

Читайте также Стрижки, которые удлиняют лицо: они подходят всем

Стрижки охватывают диапазон от коротких до средних волос. Все они универсальны и точно понравятся многим.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Стрижка боб

Эта стрижка является настоящей классикой. Для женщин после 55 лет она идеально подходит, потому что придает образу элегантности. Ровный срез даже на редких волосах предоставит визуальной густоты. А вот классический боб подойдет для любых волос – вьющихся или прямых. Женщинам старшего возраста подходит боб до подбородка или ниже.

Каре

Женщинам после 55 лет прекрасно подходит стрижка каре до плеч. Чтобы придать ей объема, можно воспользоваться феном, спреем для волос и круглой щеткой. По желанию, можно добавить челку, которая придаст определенного шика и молодости. Кроме того, челка смягчает образ и скрывает возрастные морщины на лбу.

Стрижка гарсон

Если правильно сделать стрижку гарсон, то даже в старшем возрасте она придаст молодежный вид. Такая короткая прическа подчеркивает контуры лица и даже без вмешательства косметологов создает эффект лифтинга.

Прическа создает акцент на естественных линиях лица. Стрижка прекрасно открывает лоб, скулы, подбородок, поэтому все внимание сосредотачивается именно на этих чертах лица, а морщины не сильно бросаются в глаза.