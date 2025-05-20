Хорошая прическа – это ключ к красивому внешнему виду, пишет 24 Канал. Некоторые стрижки прекрасно обрамляют лицо и подчеркивают естественную красоту.

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Обладательницы круглого лица могут задаваться вопросом – какую же прическу сделать, чтобы удлинить лицо? Эксперты уже определили несколько стрижек, поэтому можете смело выбирать одну из них.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Пробор

Обладательницам овальной и круглой формы лица рекомендуется делать прямой пробор. Он визуально удлиняет и вытягивает лицо и прекрасно акцентирует на правильных пропорциях. Обладательницам треугольной и квадратной формы стоит делать косой пробор, который визуально уменьшает лицо и отвлекает внимание от тяжелого низа.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Пикси

Эту стрижку могут делать обладательницы круглого лица, независимо от возраста. Прекрасно смотрится короткий вариант с удлиненной челкой. Стрижка пикси известна тем, что способна визуально удлинить лицо.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Волны

Прекрасно удлиняют лицо легкие волны. Они подчеркивают скулы, а небрежный пробор добавляет образу легкости и непринужденности.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Удлиненный боб

Классический боб с удлиненными передними прядями подойдет для тех, кто имеет среднюю длину волос. Для круглого лица также подходит градуированный боб, который прекрасно удлиняет лицо и создает эффект правильного овала.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Для женщин, которые имеют длинные волосы, но не хотят их сильно укорачивать, подойдет удлиненное каре. Эта прическа прекрасно визуально удлиняет лицо.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Одна из этих стрижек точно поможет достичь эффекта удлиненности лица. Парикмахеры уверены, что эти стрижки способны создать иллюзию более худого лица.