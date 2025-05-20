Хорошая прическа – это ключ к красивому внешнему виду, пишет 24 Канал. Некоторые стрижки прекрасно обрамляют лицо и подчеркивают естественную красоту.

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Обладательницы круглого лица могут задаваться вопросом – какую же прическу сделать, чтобы удлинить лицо? Эксперты уже определили несколько стрижек, поэтому можете смело выбирать одну из них.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Пробор

Обладательницам овальной и круглой формы лица рекомендуется делать прямой пробор. Он визуально удлиняет и вытягивает лицо и прекрасно акцентирует на правильных пропорциях. Обладательницам треугольной и квадратной формы стоит делать косой пробор, который визуально уменьшает лицо и отвлекает внимание от тяжелого низа.

Стрижки, которые удлиняют лицо
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Пикси

Эту стрижку могут делать обладательницы круглого лица, независимо от возраста. Прекрасно смотрится короткий вариант с удлиненной челкой. Стрижка пикси известна тем, что способна визуально удлинить лицо.

Стрижки, которые удлиняют лицо
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Волны

Прекрасно удлиняют лицо легкие волны. Они подчеркивают скулы, а небрежный пробор добавляет образу легкости и непринужденности.

Стрижки, которые удлиняют лицо
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Удлиненный боб

Классический боб с удлиненными передними прядями подойдет для тех, кто имеет среднюю длину волос. Для круглого лица также подходит градуированный боб, который прекрасно удлиняет лицо и создает эффект правильного овала.

Стрижки, которые удлиняют лицо
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Для женщин, которые имеют длинные волосы, но не хотят их сильно укорачивать, подойдет удлиненное каре. Эта прическа прекрасно визуально удлиняет лицо.

Стрижки, которые удлиняют лицо
Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Одна из этих стрижек точно поможет достичь эффекта удлиненности лица. Парикмахеры уверены, что эти стрижки способны создать иллюзию более худого лица.