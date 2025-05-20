Гарна зачіска – це ключ до красивого зовнішнього вигляду, пише 24 Канал. Деякі стрижки чудово облямовують обличчя й підкреслюють природну красу.

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Власниці круглого обличчя можуть ставити собі питання – яку ж зачіску зробити, щоб видовжити лице? Експерти вже визначили кілька стрижок, тому можете сміливо обирати одну з них.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Проділ

Власницям овальної та круглої форми обличчя рекомендовано робити прямий проділ. Він візуально видовжує та витягає обличчя й чудово акцентує на правильних пропорціях. Власницям трикутної та квадратної форми варто робити косий проділ, який візуально зменшує обличчя й відволікає увагу від важкого низу.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Піксі

Цю стрижку можуть робити власниці круглого лиця, незалежно від віку. Чудово виглядає короткий варіант з подовженим чубчиком. Стрижка піксі відома тим, що здатна візуально видовжити лице.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Хвильки

Чудово видовжують обличчя легенькі хвильки. Вони увиразнюють вилиці, а недбалий проділ додає образу легкості та невимушеності.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Подовжений боб

Класичний боб з подовженими передніми прядками підійде для тих, хто має середню довжину волосся. Для круглого лиця також підходить градуйований боб, який чудово подовжує обличчя й створює ефект правильного овалу.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Подовжене каре

Для жінок, які мають довге волосся, але не хочуть його сильно вкорочувати, підійде подовжене каре. Ця зачіска чудово візуально видовжує обличчя.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Одна з цих стрижок точно допоможе досягнути ефекту видовженості обличчя. Перукарі впевнені, що ці стрижки здатні створити ілюзію худішого обличчя.