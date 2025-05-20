Гарна зачіска – це ключ до красивого зовнішнього вигляду, пише 24 Канал. Деякі стрижки чудово облямовують обличчя й підкреслюють природну красу.

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Власниці круглого обличчя можуть ставити собі питання – яку ж зачіску зробити, щоб видовжити лице? Експерти вже визначили кілька стрижок, тому можете сміливо обирати одну з них.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Проділ

Власницям овальної та круглої форми обличчя рекомендовано робити прямий проділ. Він візуально видовжує та витягає обличчя й чудово акцентує на правильних пропорціях. Власницям трикутної та квадратної форми варто робити косий проділ, який візуально зменшує обличчя й відволікає увагу від важкого низу.

Стрижки, які видовжують обличчя
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Піксі

Цю стрижку можуть робити власниці круглого лиця, незалежно від віку. Чудово виглядає короткий варіант з подовженим чубчиком. Стрижка піксі відома тим, що здатна візуально видовжити лице.

Стрижки, які видовжують обличчя
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Хвильки

Чудово видовжують обличчя легенькі хвильки. Вони увиразнюють вилиці, а недбалий проділ додає образу легкості та невимушеності.

Стрижки, які видовжують обличчя
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Подовжений боб

Класичний боб з подовженими передніми прядками підійде для тих, хто має середню довжину волосся. Для круглого лиця також підходить градуйований боб, який чудово подовжує обличчя й створює ефект правильного овалу.

Стрижки, які видовжують обличчя
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Подовжене каре

Для жінок, які мають довге волосся, але не хочуть його сильно вкорочувати, підійде подовжене каре. Ця зачіска чудово візуально видовжує обличчя.

Стрижки, які видовжують обличчя
Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Одна з цих стрижок точно допоможе досягнути ефекту видовженості обличчя. Перукарі впевнені, що ці стрижки здатні створити ілюзію худішого обличчя.