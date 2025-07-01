Идеальные стрижки для круглого лица: выглядят невероятно

Чтобы получить красивую прическу, обладательницам круглой формы лица нужно создать правильную стрижку, которая подчеркнет черты лица и скроет недостатки. Лучшей длиной женской прически для лица – длина до плеч или чуть ниже.

Определить тип круглого лица достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Оно является самым широким у щек и имеет круглую форму. Выбрав для себя идеальную стрижку, можно легко получить удивительный вид. Специалисты определили несколько лучших вариантов причесок, которые подходит женщинам с круглым лицом.

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Челка

Парикмахеры советуют сделать челку всем, кто имеет круглое лицо. Она способна отвлекать внимание от линии челюсти, подчеркивая лучшие черты лица.

Слои с обрамлением

Для сужения круглых форм, стоит обратить внимание на прическу слоями, которая обрамляет лицо. Стрижка подходит для волос любой длины, поэтому округлость не скрывается, а обрамляется. По словам стилистов, все что создает слои вокруг лица, придает великолепный вид.

Шегги средней длины

Классические слои способны сбалансировать черты круглого лица. Лохматые волосы средней длины, спадающие на скулы, идеально подходит к круглому лицу. Объемные слои на макушке удлиняют лицо и уравновешивают черты лица.

Боб с тупым срезом

Такая стрижка имеет прямой вид на кончиках, поэтому хорошо подходит тем, кто хочет удлинить черты лица. Специалисты рекомендуют тупой срез делать всем, у кого от природы круглое лицо. Для удлинения лица, стрижку нужно сделать чуть ниже подбородка.

К слову, в материале рассказали, как легко сделать челку как у Дакоты Джонсон. Ее фирменная прическа уже не меняется много лет, а челка является изюминкой актрисы.