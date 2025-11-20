Как сделать тонкие волосы гуще: стильные стрижки, которые действительно работают
- Стилисты рекомендуют ровный срез, короткий или тупой боб, пикси, и косую челку для создания иллюзии густоты тонких волос.
- Для волнистых и вьющихся волос подходят слоистые стрижки шегги, градуированное каре, и воздушное каре для добавления объема.
Тонкие волосы – не приговор. Есть несколько стрижек, которые способны создать иллюзию густоты. В таких прическах все решает форма и длина.
Вместо многослойных стрижек, которые съедают объем, лучше выбирать четкий и ровный срез, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Короткий или тупой боб добавляет плотности.
Как сделать тонкие волосы гуще?
Стилисты советуют сделать шарирование, когда верхние пряди подрезают мягко, только на кончиках. Косая челка – еще один трюк, который помогает визуально сделать волосы гуще.
По словам стилистов, идеальная длина – не слишком длинная. Среди стильных вариантов – это боб или лоб, но не ниже плеч. К еще одному варианту относится пикси. Короткая стрижка открывает шею и добавляет объема у корней и создает ощущение густой шевелюры.
Тонкие волосы можно сделать более густыми / Фото Pinterest
Волнистым и вьющимся волосам важно придавать форму, чтобы локоны выглядели живыми. Стоит сделать слоистые стрижки – шегги или градуированное каре. Чтобы подчеркнуть завитки, укладывать пряди стоит муссом или кремом.
К актуальным стрижкам входит воздушное каре – оно легкое, мягкое и придаст объема. Вьющееся пикси подойдет всем, кто хочет короткую и динамичную стрижку. Специалисты рекомендуют подрезать кончики каждые 6 – 8 недель, чтобы сохранить форму.
Тонкие волосы не всегда нуждаются в кардинальных изменениях. Ровный срез, легкое наслоение и регулярное обновление формы помогают сохранить эффект густоты.
Стилисты рассказали, что есть несколько стрижек, которые не требуют укладок и особого ухода, пишет Cosmopolitan. В прически входят длинные слоистые пряди, итальянский боб, челка, лоб с пробором посередине и длинная косая челка набок.
Какая прическа вернулась в моду?
Индийская коса вернулась в моду этой осенью. Ее нужно заплетать на макушке и постепенно вплетать пряди. Выглядит эта прическа красиво и элегантно.
Коса подходит для всех типов волос. Стилисты советуют носить эту прическу с базовым и простым нарядом, а также сочетать с изысканными костюмами и блузами.
