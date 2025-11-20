Як зробити тонке волосся густішим: стильні стрижки, які дійсно працюють

Тонке волосся – не вирок. Є кілька стрижок, які здатні створити ілюзію густоти. У таких зачісках все вирішує форма і довжина.

Замість багатошарових стрижок, які з’їдають об’єм, краще обирати чіткий та рівний зріз, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Короткий чи тупий боб додає щільності.

Як зробити тонке волосся густішим?

Стилісти радять зробити шарування, коли верхні пасма підрізають м’яко, лише на кінчиках. Косий чубчик – ще один трюк, який допомагає візуально зробити волосся густішим.

За словами стилістів, ідеальна довжина – не надто довга. Серед стильних варіантів – це боб чи лоб, але не нижче плечей. До ще одного варіанту належить піксі. Коротка стрижка відкриває шию й додає об’єму в коріння й створює відчуття густої шевелюри.



Тонке волосся можна зробити густрішим / Фото Pinterest

Хвилястому та кучерявому волоссю важливо надавати форму, щоб локони виглядали живими. Варто зробити шаруваті стрижки – шеггі чи градуйоване каре. Щоб підкреслити завитки, укладати пасма варто мусом чи кремом.

До актуальних стрижок входить повітряне каре – воно легке, м’яке й додасть об’єму. Кучеряве піксі підійде всім, хто хоче коротку й динамічну стрижку. Фахівці рекомендують підрізати кінчики кожних 6 – 8 тижнів, щоб зберегти форму.

Тонке волосся не завжди потребує кардинальних змін. Рівний зріз, легке нашарування та регулярне оновлення форми допомагають зберегти ефект густоти.

Стилісти розповіли, що є кілька стрижок, які не потребують укладок та особливого догляду, пише Cosmopolitan. До зачісок входять довгі шаруваті пасма, італійський боб, чубчик, лоб з проділом посередині та довгий косий чубчик набік.

Яка зачіска повернулася в моду?