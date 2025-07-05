Стрижки, которые молодят после 40 лет: поражают эффектом

В 40 лет женщина выглядит красиво и привлекательно, впрочем правильно подобранная стрижка позволит получить еще лучший вид и визуально уменьшить возраст. Специалисты определили несколько лучших причесок, которые советуют женщинам для создания невероятного эффекта.

Прическа является достаточно важным элементом образа, поскольку на нее обращают внимание в любом возрасте, пишет 24 Канал. Удачно подобранные стрижки придадут свежести виду, подчеркнут индивидуальность и стиль.

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Парикмахеры и мастера причесок рекомендуют такие стрижки, которые будут выглядеть на 40-летних женщинах безупречно.

Боб

Стрижка прекрасно подходит женщинам с прямыми волосами. Самым распространенным видом прически является боб-каре, многослойный и асимметричный. Стрижка имеет ухоженный и красивый вид, поэтому подойдет всем, кто хочет добавить образу немного элегантности.



Лучшие стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Каскад

Эту классику любят многие женщины после 40 лет. Лучше всего стрижка выглядит на средней длине волос и подходит к любому типу волос. Низкие пряди хорошо обрамляют овальное, квадратное, треугольное и круглое лицо.



Лучшие стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Каре

Женщины в 40-летнем возрасте понемногу начинают прощаться с длинными волосами, но не укорачивают их не сильно, поэтому прибегают к каре. Удлиненное каре прекрасно подойдет для густых прядей, а короткое придаст объема тонким волосам.



Лучшие стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Волнистость

Чтобы придать свежий вид, советуем делать волны на любой длине волос. Локоны должны быть естественными и не сильно вьющимися, однако минимальная волнистость поможет получить изысканный вид.



Лучшие стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

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