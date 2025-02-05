Омолаживающие стрижки для женщин после 50 лет, которые скроют возраст: самые интересные варианты

Прическа играет важную роль в формировании удачного образа, поэтому старшим женщинам стоит выбрать тот вариант, который подчеркнет индивидуальность и визуально поможет омолодить вид.

Женщины после 50 лет активнее хотят скрыть возрастные изменения, пишет 24 Канал. Этого можно достичь не только благодаря наряду и макияжу, но и правильно подобранной стрижке.

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Чтобы создать омолаживающий эффект, рекомендуем присмотреться к нескольким прическам, которые парикмахеры советуют старшим женщинам.

Каре

Эта стрижка является одной из самых популярных и подходит для женщин с разным типом волос. Прическа придает волосам объем и структуру, поэтому парикмахеры ее советуют для женщин, которые имеют тонкие или редкие волосы. Чтобы добавить прическе легкой изюминки, корни можно подкрутить вниз или создать легкие волны, которые придадут свежести.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Боб

Прическа боб никогда не выйдет из моды, поэтому женщины после 50 лет могут смело ее примерить. Актуальным вариантом остается боб с градуированными прядями, который добавляет объема. Удлиненные пряди визуально подтягивают лицо и придают эффект лифтинга. Чтобы скрыть возрастные изменения в зоне лба, боб можно создать с челкой.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси

Большинство женщин обожают стрижку пикси после 50 лет. Она легкая в уходе и создает дополнительный объем благодаря тому, что убирает волосы на висках и затылке.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Каскад

Такая стрижка подходит для женщин с любым типом волос и длиной, создавая молодежный и динамичный образ. Каскад скрывает возрастные изменения и придает лицу свежести.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Френч-боб

Для женщин, которые хотят придать своему образу французского шарма, советуем обратить внимание на короткую стрижку с челкой. Прическа подходит для женщин с разным типом волос, придавая им структуры и объема. Парикмахеры советуют эту стрижку женщинам в старшем возрасте, поскольку она умело скрывает признаки старения.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Относительно цвета волос, то после 50 лет рекомендуется делать ставку на светлые оттенки, которые освежают лицо. Женщинам стоит обратить внимание на мелирование или балаяж, осветленные пряди которых добавляют образу свежести и легкости.