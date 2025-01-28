Короткие стрижки, которые омолаживают на 10 лет: идеально подойдут женщинам постарше

Многие женщины любят изменения в своем образе, поэтому готовы на короткую стрижку. Но если молодые девушки больше делают ставку на среднюю длину волос, то женщины после 50 лет выбирают для себя короткие прически, которые добавляют им индивидуальности.

Даже в старшем возрасте можно выглядеть современно и выразительно, а в этом помогут прически, которые идеально подходят для женщин после 50 или 60 лет, пишет 24 Канал. Кроме того, предложенные стрижки станут трендовыми в 2025 году, поэтому их захочет повторить много женщин на себе.

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Мягкий боб

В этом году стоит сделать ставку на изящную стрижку боб, концы которой можно закручивать, чтобы придать выразительности и определенного голливудского шарма. Парикмахеры даже советуют создавать игривые волны и боковой пробор ради эстетического вида.



Короткие прически для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси с удлиненными прядями

В 2025 году пикси с удлиненными прядями будет на пике популярности. Они должны быть на макушке или спереди, чтобы добавить образу женственности. Так стрижка прекрасно подчеркивает черты лица и добавляет эффектности.



Короткие прически для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Гарсон с нежными линиями

Стрижка гарсон нравится не всем, поскольку она слишком короткая, однако уже в этом году в моде будут мягкие очертания. Прическа подойдет тем женщинам, которые хотят выглядеть изысканно и со вкусом.



Короткие прически для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Асимметричная стрижка

Чтобы выглядеть современно в старшем возрасте, стоит добавить прическе асимметричности. Это могут быть неровные пряди, эффектный пробор или удлиненная челка. Подходит асимметричная прическа женщинам, которые любят выделяться из толпы.



Короткие прически для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Парикмахеры советуют женщинам после 50 лет сделать ставку еще на стрижку маллет, микробоб, или текстурированный шегги. Если нет желания коротко стричь волосы, тогда можно подобрать один из многих вариантов стрижки боб, длина которой может достигать даже подбородка. А еще всегда красиво и эффектно выглядит классическое каре.