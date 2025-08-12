Их носят знаменитости: 10 стрижек, благодаря которым тонкие волосы выглядят гуще
- Звездные стилисты поделились, какие стрижки и прически лучше всего подходят для тонких волос.
- Среди них: итальянский боб, многослойный удлиненный боб, пикси, и тому подобное.
Многие прически подходят для тонких волос. Главное –знать форму своего лица, чтобы подобрать наилучший вариант. Немало звезд тоже борются с редкими волосами, но они носят стрижки, которые имитируют густоту.
Звездные стилисты назвали с десяток стрижек, которые лучше всего подходят к тонким волосам, передает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Какие прически выбрать обладательницам тонких волос?
Итальянский боб
Так называемый итальянский боб имеет округлую, гламурную форму – в отличие от резкого, четкого французского боба. Взгляните на прическу Зендаи: она упругая, мягкая и максимально объемная на вид.
Чтобы сделать волосы более живыми и объемными, добавьте легкие слои по всей длине. Для укладки используйте плойку диаметром примерно 3 сантиметра, накрутите локоны и заколите их, пока они остывают – так завитки будут держаться дольше. Затем распустите их, расчешите и зафиксируйте лаком, чтобы получить мягкие волны без четких линий.
Итальянский боб в Зендае: смотрите фото
Многослойный удлиненный боб
Если вам нравится эффект слегка растрепанных волос, попросите парикмахера сделать многослойный удлиненный боб, как у Тейлор Свифт. Такая стрижка добавит волосам текстуры и движения, сохраняя достаточную длину, чтобы ты могла экспериментировать со стилями и волнистыми прическами.
Многослойный боб как у Тейлор Свифт: смотрите фото
Слои для волнистых волос
Если хотите обновить прическу слоями, стилисты советуют сделать их немного – только на макушке. Это приподнимет волосы сверху, но сохранит густоту по длине. Слишком много слоев могут сделать кончики жидкими, а вот несколько – придадут объема и упругости волнам и кудрям.
Попробуйте прическу, как у Шакиры: смотрите фото
Прическа с боковым пробором
На Неделе Моды в Париже Сабрина Карпентер появилась с прической без своей привычной занавесочной челки. Ее новый образ идеально подходит для тонких и редких волос. Пробор посередине иногда делает корни плоскими и редкими на вид, а вот прическа с боковым пробором добавляет немного объема без особых усилий.
Сделайте прическу, как у Сабрины Карпентер: смотрите фото
Длинная ровная стрижка
Ровный срез сохраняет основную густоту на кончиках, благодаря чему волосы выглядят толще, более объемными и здоровыми, в отличие от сильно текстурированных стрижек, которые подчеркивают ломкость или редкость на концах. Ее можно носить идеально прямой или сделать более мягкий вариант с закругленными кончиками, как у Ланы Кондор.
Прическа как у Ланы Кондор: смотрите видео
Густая челка с прядями, обрамляющими лицо
Иногда челка – это отличный способ изменить прическу без кардинальных изменений. К тому же, с тонкими волосами ее легче укладывать. Со временем челка, вероятно, начнет высыхать так, как вам нравится, но сперва достаточно подсушивать ее феном с помощью круглой щетки, чтобы придать объем и форму. Стилисты советуют дополнить челку прядями, обрамляющими лицо. Это подчеркнет черты лица и придаст прическе объема, чтобы волосы не прилипали к щекам, а свободно спадали.
Повторите прическу как у Майли Сайрус: смотрите фото
Отросшее пикси для тонких волос
Нужно быть осторожным и помнить, что тонкие волосы нельзя стричь так часто, как густые. Поэтому не волнуйтесь, если ваше пикси начинает отрастать – наслаждайтесь этим переходным этапом. Чтобы прическа была аккуратной, пользуйтесь воском для волос: он пригладит непослушные пряди и поможет сделать стильный гладкий образ, как у Греты Ли.
Пикси как у Греты Ли: смотрите фото
Маллетт
Не пытайтесь скрыть тонкие волосы – сделайте их фишкой. Маллет особенно хорошо смотрится на не очень густых волосах, как у Кристен Стюарт. Короткая челка выше бровей усиливает рокерский стиль, а более длинная – сделает образ более мягким.
Маллет Кристен Стюарт: смотрите фото
Легкие челки
Если думаете, что легкие челки сделают ваши волосы еще тоньше, взгляните на образ Рене Рапп. На самом деле они добавляют волосам объема и текстуры, особенно если носить их гладкими и прямыми. Если хотите немного больше объема у корней, слегка начешите волосы расческой и используйте сухой шампунь для дополнительной густоты.
Стрижка как у певицы Рене Рапп: смотрите фото
Стрижка средней длины
Если хотите сохранить длину, попросите парикмахера подрезать секущиеся кончики – они могут делать волосы тоньше. Используйте правильные средства: меньше увлажняющих, больше с белком. Удлиненный боб – отличный вариант, чтобы придать волосам упругости и объема, не лишая их густоты.
Стрижка как Мэдлин Клайн: смотрите фото
Частые вопросы
Какие стрижки рекомендуются для тонких волос?
Для тонких волос стилисты рекомендуют такие стрижки, как итальянский боб, многослойный удлиненный боб, слои для волнистых волос, прическа с боковым пробором, длинная ровная стрижка, густая челка с прядями, обрамляющими лицо, отросшее пикси для тонких волос, маллет, легкие челки и стрижка средней длины.
Как создать объем на тонких волосах с помощью стрижек?
Чтобы создать объем на тонких волосах, можно использовать стрижки с легкими слоями или многослойный удлиненный боб, как у Тейлор Свифт. Также поможет прическа с боковым пробором, которая добавляет объем без особых усилий.
Почему стилисты советуют избегать слишком частого подстригания тонких волос?
Стилисты советуют избегать слишком частого подстригания тонких волос, поскольку частые стрижки могут сделать волосы еще тоньше. Важно наслаждаться переходными этапами стрижки, например, отросшим пикси, и использовать средства для укладки для сохранения аккуратного вида.