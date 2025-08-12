Многие прически подходят для тонких волос. Главное –знать форму своего лица, чтобы подобрать наилучший вариант. Немало звезд тоже борются с редкими волосами, но они носят стрижки, которые имитируют густоту.

Звездные стилисты назвали с десяток стрижек, которые лучше всего подходят к тонким волосам.

Какие прически выбрать обладательницам тонких волос?

Итальянский боб

Так называемый итальянский боб имеет округлую, гламурную форму – в отличие от резкого, четкого французского боба. Взгляните на прическу Зендаи: она упругая, мягкая и максимально объемная на вид.

Чтобы сделать волосы более живыми и объемными, добавьте легкие слои по всей длине. Для укладки используйте плойку диаметром примерно 3 сантиметра, накрутите локоны и заколите их, пока они остывают – так завитки будут держаться дольше. Затем распустите их, расчешите и зафиксируйте лаком, чтобы получить мягкие волны без четких линий.

Многослойный удлиненный боб

Если вам нравится эффект слегка растрепанных волос, попросите парикмахера сделать многослойный удлиненный боб, как у Тейлор Свифт. Такая стрижка добавит волосам текстуры и движения, сохраняя достаточную длину, чтобы ты могла экспериментировать со стилями и волнистыми прическами.

Слои для волнистых волос

Если хотите обновить прическу слоями, стилисты советуют сделать их немного – только на макушке. Это приподнимет волосы сверху, но сохранит густоту по длине. Слишком много слоев могут сделать кончики жидкими, а вот несколько – придадут объема и упругости волнам и кудрям.

Прическа с боковым пробором

На Неделе Моды в Париже Сабрина Карпентер появилась с прической без своей привычной занавесочной челки. Ее новый образ идеально подходит для тонких и редких волос. Пробор посередине иногда делает корни плоскими и редкими на вид, а вот прическа с боковым пробором добавляет немного объема без особых усилий.

Длинная ровная стрижка

Ровный срез сохраняет основную густоту на кончиках, благодаря чему волосы выглядят толще, более объемными и здоровыми, в отличие от сильно текстурированных стрижек, которые подчеркивают ломкость или редкость на концах. Ее можно носить идеально прямой или сделать более мягкий вариант с закругленными кончиками, как у Ланы Кондор.

Густая челка с прядями, обрамляющими лицо

Иногда челка – это отличный способ изменить прическу без кардинальных изменений. К тому же, с тонкими волосами ее легче укладывать. Со временем челка, вероятно, начнет высыхать так, как вам нравится, но сперва достаточно подсушивать ее феном с помощью круглой щетки, чтобы придать объем и форму. Стилисты советуют дополнить челку прядями, обрамляющими лицо. Это подчеркнет черты лица и придаст прическе объема, чтобы волосы не прилипали к щекам, а свободно спадали.

Отросшее пикси для тонких волос

Нужно быть осторожным и помнить, что тонкие волосы нельзя стричь так часто, как густые. Поэтому не волнуйтесь, если ваше пикси начинает отрастать – наслаждайтесь этим переходным этапом. Чтобы прическа была аккуратной, пользуйтесь воском для волос: он пригладит непослушные пряди и поможет сделать стильный гладкий образ, как у Греты Ли.

Маллетт

Не пытайтесь скрыть тонкие волосы – сделайте их фишкой. Маллет особенно хорошо смотрится на не очень густых волосах, как у Кристен Стюарт. Короткая челка выше бровей усиливает рокерский стиль, а более длинная – сделает образ более мягким.

Легкие челки

Если думаете, что легкие челки сделают ваши волосы еще тоньше, взгляните на образ Рене Рапп. На самом деле они добавляют волосам объема и текстуры, особенно если носить их гладкими и прямыми. Если хотите немного больше объема у корней, слегка начешите волосы расческой и используйте сухой шампунь для дополнительной густоты.

Стрижка средней длины

Если хотите сохранить длину, попросите парикмахера подрезать секущиеся кончики – они могут делать волосы тоньше. Используйте правильные средства: меньше увлажняющих, больше с белком. Удлиненный боб – отличный вариант, чтобы придать волосам упругости и объема, не лишая их густоты.

