Їх носять знаменитості: 10 стрижок, завдяки яким тонке волосся виглядає густішим
- Зіркові стилісти поділилися, які стрижки і зачіски найкраще підходять для тонкого волосся.
- Серед них: італійський боб, багатошаровий подовжений боб, піксі, тощо.
Багато зачісок підходять для тонкого волосся. Головне – знати форму свого обличчя, щоб підібрати найкращий варіант. Чимало зірок теж борються з рідким волоссям, але вони носять стрижки, які імітують густоту.
Зіркові стилісти назвали з десяток стрижок, які найкраще пасують до тонкого волосся, передає 24 Канал із посиланням на Cosmopolitan.
Які зачіски обрати власницям тонкого волосся?
Італійський боб
Так зване італійський боб має округлу, гламурну форму – на відміну від різкого, чіткого французького бобу. Погляньте на зачіску Зендаї: вона пружна, м'яка і максимально об’ємна на вигляд.
Щоб зробити волосся більш живим і об'ємним, додайте легкі шари по всій довжині. Для укладання використовуйте плойку діаметром приблизно 3 сантиметра, накрутіть локони і заколіть їх, поки вони остигають – так завитки триматимуться довше. Потім розпустіть їх, розчешіть та зафіксуйте лаком, щоб отримати м'які хвилі без чітких ліній.
Італійський боб у Зендаї: дивіться фото
Багатошаровий подовжений боб
Якщо вам подобається ефект злегка розтріпаного волосся, попросіть перукаря зробити багатошаровий подовжений боб, як у Тейлор Свіфт. Така стрижка додасть волоссю текстури й руху, зберігаючи достатню довжину, щоб ти мона було експериментувати зі стилями та хвилястими зачісками.
Багатошаровий боб як у Тейлор Свіфт: дивіться фото
Шари для хвилястого волосся
Якщо хочете оновити зачіску шарами, стилісти радять зробити їх небагато – тільки на маківці. Це підніме волосся зверху, але збереже густоту по довжині. Занадто багато шарів можуть зробити кінчики рідкими, а от кілька – додадуть об'єму й пружності хвилям та кучерям.
Спробуйте зачіску, як у Шакіри: дивіться фото
Зачіска з боковим проділом
На Тижні Моди у Парижі Сабріна Карпентер з'явилася із зачіскою без свого звичного фіранкового чубчика. Її новий образ ідеально підходить для тонкого та рідкого волосся. Проділ посередині іноді робить корені пласкими й рідкими на вигляд, а ось зачіска з боковим проділом додає трохи об'єму без особливих зусиль.
Зробіть зачіску, як у Сабріни Карпентер: дивіться фото
Довга рівна стрижка
Рівний зріз зберігає основну густоту на кінчиках, завдяки чому волосся виглядає товстішим, об'ємнішим і здоровішим, на відміну від сильно текстурованих стрижок, які підкреслюють ламкість чи рідкість на кінцях. Її можна носити ідеально прямою або зробити м'якший варіант із заокругленими кінчиками, як у Лани Кондор.
Зачіска як у Лани Кондор: дивіться відео
Густий чубчик із пасмами, що обрамляють обличчя
Іноді чубчик – це чудовий спосіб змінити зачіску без кардинальних змін. До того ж, з тонким волоссям його легше укладати. З часом чубчик, ймовірно, почне висихати так, як вам подобається, але спершу достатньо підсушувати його феном за допомогою круглої щітки, щоб надати об'єму й форми. Стилісти радять доповнити чубчик пасмами, що обрамляють обличчя. Це підкреслить риси обличчя та додасть зачісці об'єму, щоб волосся не прилипало до щік, а вільно спадало.
Повторіть зачіску як у Майлі Сайрус: дивіться фото
Відросле піксі для тонкого волосся
Потрібно бути обережним і пам'ятати, що тонке волосся не можна стригти так часто, як густе. Тому не хвилюйтеся, якщо ваше піксі починає відростати – насолоджуйтеся цим перехідним етапом. Щоб зачіска була акуратною, користуйтеся воском для волосся: він пригладить неслухняні пасма й допоможе зробити стильний гладкий образ, як у Грети Лі.
Піксі як у Грети Лі: дивіться фото
Маллет
Не намагайтеся приховати тонке волосся – зробіть його фішкою. Маллет особливо гарний вигляд має на не дуже густому волоссі, як у Крістен Стюарт. Короткий чубчик вище брів підсилює рокерський стиль, а довший – зробить образ м'якшим.
Маллет Крістен Стюарт: дивіться фото
Легкі чубчики
Якщо думаєте, що легкі чубчики зроблять ваше волосся ще тоншим, погляньте на образ Рене Рапп. Насправді вони додають волоссю об'єму і текстури, особливо якщо носити їх гладкими і прямими. Якщо хочете трохи більше об'єму біля коріння, злегка начешіть волосся гребінцем і використайте сухий шампунь для додаткової густоти.
Стрижка як в співачки Рене Рапп: дивіться фото
Стрижка середньої довжини
Якщо хочете зберегти довжину, попросіть перукаря підрізати посічені кінчики – вони можуть робити волосся тоншим. Використовуйте правильні засоби: менше зволожувальних, більше з білком. Подовжений боб – чудовий варіант, щоб надати волоссю пружності й об'єму, не позбавляючи його густоти.
Стрижка як Медлін Клайн: дивіться фото
