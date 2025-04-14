Трендовые объемные стрижки на средние волосы: роскошные варианты для женщин

Стрижка способна положительно повлиять на общий вид, поэтому время от времени женщины прибегают к определенному перевоплощению. Чтобы добавить немного объема волосам, советуем выбрать для себя тот вариант прически, который поможет всегда выглядеть элегантно независимо от возраста.

Средняя длина волос является самой актуальной, пишет 24 Канал. Она подходит многим женщинам, поскольку не перегружает в уходе. И даже для женщин, которые не носят длинные волосы, прическа может быть проблемной в случае, если волосы являются редкими. Добавить им объема можно благодаря популярным стрижкам.

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Идеально ровный срез

Такую стрижку долгое время носит Даша Квиткова. Вы могли заметить, что ровный срез придает волосам объем, делает их живыми и здоровыми. Чтобы волосы всегда имели ухоженный вид, советуем подстригать кончики каждые 3 месяца.



Идеальные прически для средней длины волос / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Каскад

Эта прическа является лучшей для женщин, которые хотят придать средней длине волос динамичности. Слои добавляют ей объема, поэтому это является лучшим вариантом для тех женщин, которые имеют редкие волосы.



Красивые прически для средней длины волос / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Если хочется освежить образ, но не сильно обрезать волосы, тогда стоит сделать удлиненное каре. Эта прическа является классикой, которая всегда будет актуальной и модной. Чтобы придать объема, сделайте локоны конусной плойкой.



Идеальные прически для средней длины волос / Фото Pinterest

Чтобы освежить волосы и придать им светлый тон, рекомендуем присмотреться к миндально-молочному оттенку, в котором прослеживается баланс теплого тона и прохладного. Именно этот цвет с начала весны активно носит Линдси Лохан.