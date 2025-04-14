В моду в этом году возвращается окрашивание, которое было трендовым еще в 2010. Речь идет о том самом легендарном омбре, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как стоит покрасить волосы этой весной

Омбре в 2010 году стало популярным, благодаря звездам. Тогда так красились Джессика Альба, сестры Олсен и Дрю Бэрримор.

Сейчас же этот вариант выбрала для себя Виктория Бекхэм. Недавно она решила радикально изменить имидж – сделала боб и покрасила волосы в технике омбре.

Главным преимуществом омбре является его универсальность. Эта техника позволяет сделать плавный переход между абсолютно контрастными оттенками.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся



Как выглядит Виктория Бекхэм сейчас / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Напомним! Ранее мы рассказывали, какую прическу стоит сделать этой весной.