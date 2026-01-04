3 стрижки, которые сделают образ дороже: выглядят роскошно
- Три стрижки, которые придают образу роскошный вид: фронтальная градация, слои и боб.
- Каждая из этих стрижек подчеркивает черты лица и выглядит ухоженно без потребности в частых укладках.
Чтобы образ выглядел дорого, стоит лишь сделать в салоне одну стрижку, для которой даже не понадобится укладка на постоянной основе. Сама форма волос часто создает первое впечатление и задает тон всему стилю.
Роскошный вид – это не только о длине или сложной технике, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @lena_feya. Правильно подобранные стрижки способны подчеркнуть черты лица и выглядеть легко и продуманно.
Есть несколько красивых стрижек, которые считаются универсальными усилителями образа. Они выглядят ухоженно и не требуют постоянных укладок.
Какие стрижки выглядят дорого?
Фронтальная градация
Такая стрижка придаст легкости и динамичности вашему образу. Прическа хорошо подойдет для тонких или достаточно плотных волос.
Слои
Стрижка придаст образу легкости, динамичности и выразительности, но применять ее лучше для пористых волос. Девушкам с ровными от природы волосами слои не рекомендованы.
Боб
Чтобы стрижка выглядела дорого, можно сделать удлиненный или обычный боб. Стрижка выглядит очень стильно и ухоженно. Прическа боб всегда была и будет актуальной, поскольку боб не требует дополнительных укладок, если он грамотно выполнен на волосах.
При желании можно добавить слоистость, комбинировать с различными кудрями, укладками. Стрижка является практичной и актуальной, поэтому понравится многим.
Прямой срез
Эта стрижка является вечной классикой и идеально смотрится на прямых длинных волосах, когда есть стекловидная структура. Стоит время от времени стричь кончики, чтобы прическа выглядела ухоженно и здорово.
Но на самом деле идеальной стрижкой является та, которая учитывает особенности вашей внешности, образа жизни и структуру волос.
В 2026 году техника окрашивания Color Melting заменит балаяж, предлагая плавное смешивание оттенков без четких границ, пишет City Magazine. Color Melting создает естественный вид волос, устраняя контрасты и добавляя ощущение дорогого цвета, и подходит для любой длины и текстуры волос.
Какие еще есть полезные бьюти-новинки?
В 2026 году в моду войдет стрижка бикси, которая является миксом боба и пикси, и была популярной в 90-х годах.
Цвета волос, которые мгновенно добавляют лет: черный с синим подтоном, холодный блонд, пепельный, баклажановые и вишневые оттенки.
