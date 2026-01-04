3 стрижки, которые сделают образ дороже: выглядят роскошно

Чтобы образ выглядел дорого, стоит лишь сделать в салоне одну стрижку, для которой даже не понадобится укладка на постоянной основе. Сама форма волос часто создает первое впечатление и задает тон всему стилю.

Роскошный вид – это не только о длине или сложной технике, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @lena_feya. Правильно подобранные стрижки способны подчеркнуть черты лица и выглядеть легко и продуманно.

Есть несколько красивых стрижек, которые считаются универсальными усилителями образа. Они выглядят ухоженно и не требуют постоянных укладок.

Какие стрижки выглядят дорого?

Фронтальная градация

Такая стрижка придаст легкости и динамичности вашему образу. Прическа хорошо подойдет для тонких или достаточно плотных волос.

Слои

Стрижка придаст образу легкости, динамичности и выразительности, но применять ее лучше для пористых волос. Девушкам с ровными от природы волосами слои не рекомендованы.

Боб

Чтобы стрижка выглядела дорого, можно сделать удлиненный или обычный боб. Стрижка выглядит очень стильно и ухоженно. Прическа боб всегда была и будет актуальной, поскольку боб не требует дополнительных укладок, если он грамотно выполнен на волосах.

При желании можно добавить слоистость, комбинировать с различными кудрями, укладками. Стрижка является практичной и актуальной, поэтому понравится многим.

Прямой срез

Эта стрижка является вечной классикой и идеально смотрится на прямых длинных волосах, когда есть стекловидная структура. Стоит время от времени стричь кончики, чтобы прическа выглядела ухоженно и здорово.

Но на самом деле идеальной стрижкой является та, которая учитывает особенности вашей внешности, образа жизни и структуру волос.

В 2026 году техника окрашивания Color Melting заменит балаяж, предлагая плавное смешивание оттенков без четких границ, пишет City Magazine. Color Melting создает естественный вид волос, устраняя контрасты и добавляя ощущение дорогого цвета, и подходит для любой длины и текстуры волос.

