Трендовые прически на 2025 год: что будет в моде уже в скором времени

Многие модницы уже забегают наперед, чтобы узнать, какие же тренды будут господствовать в будущем 2025 году. В различных fashion-изданиях и тиктоке уже появилась информация о трендовых стрижках, которые захотят на себе повторить многие девушки.

Время от времени каждая женщина хочет кардинально изменить свой стиль, пишет Lady 24. В таком случае в первую очередь хочется начать с прически – перекрасить волосы и подстричь их, чтобы изменить свой имидж. Особенно активно хочется "изменить картинку" в конце или в начале года. В ожидании 2025 года, рассказываем, какие же стрижки будут в моде.

Обратите внимание Какие короткие прически любят француженки: 3 стильные каре, которые понравятся всем

Челка-шторка

В новом году актуальной будет оставаться стрижка челки-шторки. Такая прическа придает образу особой миловидности и даже создает более молодой вид. Девушки и женщины настолько полюбили эту стрижку, что она снова войдет с нами в тренды следующего года.

Легкие кудри

Длинные прямые волосы всегда в моде, впрочем в 2025 году в моде должна быть легкая укладка плойкой, которая должна выглядеть так, как будто вы потратили на эту прическу не более 5 минут. Просто уложите волосы в легкие локоны, которые придадут прическе объема и сразу придадут образу изысканности.

Стрижка боб

Эта прическа уже настолько полюбилась многим девушкам, что перейдет с нами в следующий год. Стрижка боб может быть короткой до подбородка или немного длиннее. Какая именно длина подойдет вам, стоит уточнить вопрос со стилистом, который лучше знает, какой именно боб подходит к различным типам лица.

Кроме того, из моды не выйдет натуральный цвет волос. Это можно заметить по многим моделям, которые почти никогда не красятся. Для обновления стиля можно подстричь кончики, чтобы был прямой срез волос. Если же хотите прибегнуть к окрашиванию, то советуем выбирать нейтральные базовые цвета, которые подходят всем девушкам и женщинам всех возрастов.