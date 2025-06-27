Минус 15 лет: три стрижки для 60-летних, которые мгновенно омолаживают

Женщина в любом возрасте хочет хорошо выглядеть, поэтому в этом ей помогут красивые стрижки, которые способны кардинально повлиять на изменение образа. Стилисты говорят, что именно короткие прически, которые так любят женщины после 60 лет, действительно способны омолодить и освежить вид.

Удачно подобранная стрижка подчеркивает черты лица и придает виду легкости, пишет 24 Канал. Есть несколько причесок для пожилых женщин, которые помогут сделать любую даму невероятно привлекательной. За ними легко ухаживать, к тому же они считаются классическими, которые никогда не выходят из моды.

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Боб-каре

Прическа сочетает в себе два элемента стрижки – ровный срез, как у каре и укороченные волосы на затылочной части, как у боба. На основе разного контура образуются рваные линии. Стрижка хорошо смотрится на любом типе волос. Чтобы сделать эффектную прическу, надо лишь вооружиться феном и плойкой для подкручивания волос.



Красивые стрижки для 60-летних женщин / Фото Pinterest

Текстурированная пикси

Стрижка идеально подходит для тех женщин, которые не боятся перемен в своей жизни. От классической пикси, текстурированный вариант отличается тем, что имеет рваные концы благодаря технике филировки. Прекрасно стрижка подойдет для тех женщин, которые имеют тонкие и слабые волосы.



Модные стрижки для 60-летних женщин / Фото Pinterest

Короткая стрижка с кудрями

Выбирайте для вьющихся или волнистых волос асимметричный боб. Такая прическа имеет замечательный мягкий вид, поэтому для того, чтобы увеличить естественный объем и сохранить спирали локонов, стоит обратить внимание на увлажняющие процедуры. Для барышень, которые хотят иметь такую прическу с прямыми волосами, надо лишь немного подкрутить пряди.



Красивые стрижки для 60-летних женщин / Фото Pinterest

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