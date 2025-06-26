Возрастные изменения уже достаточно заметны на лице у 50-летних женщин, пишет 24 Канал. Чтобы выглядеть стильно и молодо, большинство формируют красивые образы с помощью удачно подобранных вещей и макияжа. Впрочем, важную роль также играет прическа.

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Создать омолаживающий эффект можно очень просто. Стоит только выбрать ту стрижку, которую парикмахеры советуют для старших женщин.

Градуированное каре

Эта стрижка идеально подойдет для женщин с квадратной формой лица. Градуированные пряди создают объем и динамику, смягчая углы лица. Плюсом такой стрижки является то, что она не требует дополнительной укладки, поскольку каскадные слои при сушке волос, прекрасно естественно ложатся по всей длине. Парикмахеры советуют прическу тем, у кого тонкие волосы, чтобы придать текстуры и объема.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси

Прическа является самой распространенной после 50 лет. Волосы во время стрижки убираются на затылке и висках, при этом создается объем сверху. Пикси хорошо смотрится с челкой или без, все зависит от ваших предпочтений.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

Классический боб

Стрижку рекомендуют для любого типа лица. Она не требует укладки, поэтому стильный вид будет в любой ситуации. Боб может быть с удлиненными прядями или с челкой. Посоветуйтесь с парикмахером, что именно будет лучше подходить к вашему лицу.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Каскад

Прическу рекомендуется делать женщинам с любым типом волос и длиной. Каскад создаст замечательный молодежный образ, скрывая возрастные изменения и придавая лицу свежести. Такая стрижка подходит для женщин с любым типом волос и длиной, создавая молодежный и динамичный образ. Каскад скрывает возрастные изменения и придает лицу свежесть.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали, как нужно мелироваться старшим женщинам. Эти советы помогут тем, у кого есть седина.