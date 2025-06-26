Вікові зміни вже є досить помітними на обличчі у 50-річних жінок, пише 24 Канал. Щоб виглядати стильно й молодо, більшість формують красиві образи за допомогою вдало підібраних речей та макіяжу. Втім, важливу роль також відіграє зачіска.

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Створити омолоджуючий ефект можна дуже просто. Варто лише обрати ту стрижку, яку перукарі радять для старших жінок.

Градуйоване каре

Ця стрижка ідеально підійде для жінок з квадратною формою обличчя. Градуйовані пасма створюють об’єм та динаміку, пом’якшуючи кути обличчя. Плюсом такої стрижки є те, що вона не потребує додаткової укладки, оскільки каскадні шари при сушінні волосся, чудово природно лягають по всій довжині. Перукарі радять зачіску тим, в кого тонке волосся, щоб надати текстури та об’єму.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Піксі

Зачіска є найпоширенішою після 50 років. Волосся під час стрижки прибирається на потилиці та скронях, при цьому створюється об’єм зверху. Піксі гарно виглядає з чубчиком чи без, все залежить від ваших вподобань.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

Класичний боб

Стрижку рекомендують для будь-якого типу обличчя. Вона не потребує укладки, тому стильний вигляд буде за будь-якої ситуації. Боб може бути з видовженими пасмами чи з чубчиком. Порадьтеся з перукарем, що саме буде краще пасувати до вашого обличчя.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Каскад

Зачіску рекомендовано робити жінкам з будь-яким типом волосся та довжиною. Каскад створить чудовий молодіжний образ, приховуючи вікові зміни й надаючи обличчю свіжості. Така стрижка підходить для жінок з будь-яким типом волосся й довжиною, створюючи молодіжний та динамічний образ. Каскад приховує вікові зміни й надає обличчю свіжості.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, як потрібно меліруватися старшим жінкам. Ці поради допоможуть тим, в кого є сивина.