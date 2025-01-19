Стрижки с челкой, которые полюбят все девушки: подборка лучших вариантов

Многие девушки боятся челок, поскольку не все они легки в уходе и не быстро отрастают, однако челка однозначно придаст образу интересной изюминки и освежит образ, поэтому советуем к ним присмотреться и выбрать для себя красивую прическу на 2025 год.

Челка – это центральный элемент прически для многих женщин, пишет 24 Канал. Она способна кардинально изменить имидж и добавить любой стрижке индивидуальности. Если на начало весны хочется иметь обновленный вид, то вот, какие челки стоит принять во внимание.

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Челка-шторка

Эта стрижка дает образу некую легкость и простоту. Подходит эта стрижка абсолютно всем – молодым девушкам и женщинам постарше. Подходит челка-шторка к любой форме лица и структуре волос. Смотрятся они на любой длине волос стильно и универсально.

Можно выбрать челку с удлиненной центральной частью, чтобы открыть скулы, или несколько выдвинутый вперед вариант, чтобы окаймлять линию бровей. В любом случае челка-шторка подчеркнет все положительные черты лица.



Эффектные стрижки-челки / Фото Pinterest

Челка-бабочка

Такая челка подойдет всем, кто хочет добавить своему образу немного динамичности. Этот вариант челки является длинной и может доходить даже до подбородка. Суть стрижки в том, что челка плавно переходит в остальные волосы, создавая некие "крылья бабочки".

Подходит вариант для женщин с любым типом волос. Тонким придает объема, а густые волосы делает более легкими. Красиво челка-бабочка смотрится на каскадных стрижках, которые создают объем и текстуру. Универсальность стрижки заключается в том, что челка легко превращается в пряди, которые сливаются с остальной прической.



Эффектные стрижки-челки / Фото Pinterest

Асимметричная челка

Этот вариант челки подходит для различных видов лица. Ее особенность заключается в том, что она может скрыть недостатки лица. Часто асимметричную челку делают те, у кого большой нос, маленькие и широко расставленные глаза. В таком случае советуют сделать удлиненный вид челки.

Чтобы выглядела челка красиво, нужно регулярно подравнивать ее форму, чтобы сохранить четкость линий. В укладке она требует минимального вмешательства.



Эффектные стрижки-челки / Фото Pinterest