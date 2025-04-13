Сумка является удобным и практичным дополнением к любому образу, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Модные блогеры постоянно демонстрируют на себе последние новинки, поэтому предлагаем посмотреть сумки, которые будут актуальными в этом сезоне.

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Леопардовый шоппер

Мы очень часто носили леопардовый принт в прошлом сезоне, впрочем в этом году бренды продолжают увлекаться животными принтами. В повседневном образе советуем носить сумку с джинсами, лоферами и жакетом. Можно даже выбирать такую сумку, в которой поместится ноутбук.

Соломенная корзина

Когда на улице температура будет выше 15 градусов тепла, тогда можно одевать прямые джинсы, полосатую рубашку, накидывать на плечи свитер и дополнять аутфит соломенной корзиной.

Белая сумка багет

Сумка-багет является центральным элементом образа. Образ нейтрального оттенка можно дополнить контрастной сумкой, а вот серый комплект довершить белым аксессуаром.

Сумка кроше

Эта сумка может напомнить всем нам известную авоську. Вязаная сумка крючком продолжит украшать образы на весенне-летний сезон. Интересный бело-черный шопер идеально дополнит образ с джинсами и белой майкой.

Монограммная сумка

Сумка с логотипом может казаться дешевой, но в определенных случаях, как к примеру, винтажная Gucci - изысканно и премиально. Модница дополнила такой сумкой образ из голубых джинсов, серого бомбера и мокасин с коровьим принтом.

Кстати, сумка-боулинг, которая была популярной в нулевых, снова станет трендом 2025 года после показа Prada в Милане.