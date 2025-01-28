Трендовые сумки, которые мы будем носить в 2025 году: понравятся всем девушкам
Независимо от времени года и образа, есть один элемент, без которого нам невозможно обойтись – и это сумка. Именно этот аксессуар завершает наш аутфит и является необходимым не только для завершения платья, но и базовой стилизации свитера с джинсами и кроссовками.
В прошлом году в моду вошли клатчи-конверты, массивные сумки в размере XXL, закругленные модели и замшевые варианты, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Однако тренды достаточно быстротечны, поэтому уже в этом году стоит присматриваться к другим моделям, которые прикуют к себе наше внимание. Стилисты уже выделили несколько главных сумок, которые стоит добавить в свой модный арсенал.
Сумка с бахромой
В 2025 году в моду войдет эстетика бохо-шика. К ней относятся массивные золотые ожерелья, наслоения браслетов, красочные шарфы и сумки с бахромой, которые являются одной из самых выдающихся деталей бохо-стиля. В бахроме могут быть плетеные сумки, классические кожаные варианты или аксессуары на вечер.
Стильные сумки на 2025 год / Фото Elle
Замшевые сумки
Сумки из замши начали приобретать популярность еще осенью и перекатились к весеннему сезону. В моде будут небольшие прямоугольные модели и массивные и вместительные сумки, в которые можно поставить ноутбук и несколько книг. Советуем выбирать трендовый коричневый, который уже стал своеобразной базой.
Модные сумки на 2025 год / Фото Elle
Сумки с длинными ручками
На пике популярности в этом году будут сумки с длинными ручками. Они отличаются прямоугольной формой и чрезмерно удлиненными ручками, что позволяет легко носить их на плече.
Стильные сумки на 2025 год / Фото Elle
Medicine bag
Такая сумка подойдет для тех, кто любит с собой носить абсолютно все, потому что в таком аксессуаре поместится не только техника, но и сменная форма на тренировку. Главное, на что надо обратить внимание – это вместимость и удобство в ношении.
Красивые сумки на 2025 год / Фото Elle
Сумка-ведро
Казалось бы, что мода на эти сумки уже прошла, но аксессуары в виде ведра или корзины снова возвращаются в моду и готовы дополнить наши образы. У них несколько необычный дизайн и форма, однако поместится в такой сумке все самое необходимое.
Стильные сумки на 2025 год / Фото Elle
В моде остаются изысканные классические черные сумки, аксессуары в цвете бургунди, а еще стилисты прогнозируют летом возвращение в тренды сумки с цветочными мотивами.