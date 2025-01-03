5 сумок, которые вы точно захотите иметь этой зимой: они стильные и эффектные
Девушки любят иметь несколько вариантов верхней одежды и добавлять к каждой вещи еще и сумку. В нашем гардеробе сумок мало не бывает, поэтому рассказываем о самых популярных вариантах, которые стоит добавить в свой гардероб.
Зима – это не только время для покупок теплых пальто, шарфов или стильных аксессуаров, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Даже в холодное время сумка становится важным элементом образа. Особенно важно, когда сумки сочетают в себе стиль и комфорт.
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Есть 5 сумок на зиму, которые смогут подчеркнуть зимние образы так, чтобы они выглядели непревзойденными.
Замшевая сумка
Этот вариант сумки является самым популярным. Она приятная на ощупь, удобная, привлекательная и еще и универсальная. Сочетайте сумку с теплым пальто или трендовой коричневой шубой.
East-west сумка
Такая сумка считается современной классикой. Наряду она придает определенной строгости и подходит ко многим стилям одежды.
Teddy сумка
Зима – лучшая пора для ношения сумки из искусственного меха. Лучше всего этот аксессуар подходит к вьющимся шубам или верхней одежде с длинным ворсом.
Сумка с анималистическим принтом
В этом году в моду войдет коровячий анималистический принт, поэтому присмотритесь именно к такому аксессуару, который станет прекрасной изюминкой вашего образа.
Сумка с игривым декором
Превратите свою сумку в нечто интересное с помощью нескольких украшений. Это могут быть брелоки, игрушки или броши, которые сделают ее частью образа.
По цвету сумки, то можете выбирать для себя базовые цвета, которые всегда и ко всему подходят. Также удачно будут выглядеть яркие варианты, которые придадут определенной изюминки вашему аутфиту.