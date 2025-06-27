Гала-вечер по случаю свадьбы влюбленных Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоялся в четверг, 26 июня, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Из отеля Aman Venice 55-летняя возлюбленная основателя компании Amazon вышла в невероятном платье, которое сразу привлекло внимание все модные издания.

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Образ Лорен Санчес на гала-вечере

Будущая миссис Безос надела платье из весенней кутюрной коллекции 2025 года. Платье имело золотой корсет расшитый бисером, открытые плечи и цветочную вышивку. Этот наряд идеально подчеркивал ее стройную фигуру. Знаменитость зачесала волосы в хвост, выпустила передние пряди и довершила образ драгоценными серьгами с бриллиантами.

Также на ее руках красовались дорогие кольца, которые достигают стоимостью нескольких миллионов долларов. Аутфит Лорен дополнила остроносыми туфлями на шпильках.

Джефф Безос выбрал на вечер для себя расслабленный образ. Он надел белую рубашку и темный пиджак, дополнив образ очками-авиаторами. Будущие супруги радостно помахали всем руками и отправились на водном такси на праздничный ужин по венецианской традиции.



Влюбленные отправляются на гала-вечер / Фото Getty Images

Свадебный уикенд влюбленных продлится три дня. Основная церемония должна состояться 28 июня, в субботу. Церемония венчания пройдет в базилике Сан-Джорджо Маджоре, бенедиктинской церкви XVI века.

Известно, что на событие приглашены 200 гостей, среди которых дочь президента США Иванка Трамп с мужем, семейство Кардашян-Дженнер, Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, королева Иордании Рания и многие другие известные звезды.

К слову, Джефф Безос и Лорен Санчес тайно поженились в США более месяца назад, до свадебных торжеств в Венеции. Больше об этом читайте в материале.

Свадьба миллиардера вызвала шквал недовольства у венецианцев. В планах было празднование в центре места, однако жители провели протесты, требуя ограничить частные мероприятия в публичном месте. Для безопасности организаторы уже изменили место празднования.