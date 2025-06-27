Гала-вечір з нагоди весілля закоханих Джеффа Безоса та Лорен Санчес відбувся у четвер, 26 червня, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. З готелю Aman Venice 55-річна кохана засновника компанії Amazon вийшла у неймовірному платті, яке одразу привернуло увагу усі модні видання.

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Образ Лорен Санчес на гала-вечорі

Майбутня місіс Безос одягнула сукню з весняної кутюрної колекції 2025 року. Плаття мало золотий корсет розшитий бісером, відкриті плечі та квіткову вишивку. Це вбрання ідеально підкреслювало її струнку фігуру. Знаменитість зачесала волосся у хвіст, випустила передні пасма та довершила образ коштовними сережками з діамантами.

Також на її руках красувалися дорогі каблучки, які сягають вартістю кількох мільйонів доларів. Аутфіт Лорен доповнила гостроносими туфлями на шпильках.

Джефф Безос обрав на вечір для себе розслаблений образ. Він одягнув білу сорочку й темний піджак, доповнивши образ окулярами-авіаторами. Майбутнє подружжя радо помахало всім руками та відправилося на водному таксі на святкову вечерю за венеційською традицією.



Закохані відправляються на гала-вечір / Фото Getty Images

Весільний вікенд закоханих триватиме три дні. Основна церемонія повинна відбутися 28 червня, у суботу. Церемонія вінчання пройде у базиліці Сан-Джорджо Маджоре, бенедиктинській церкві XVI століття.

Відомо, що на подію запрошено 200 гостей, серед яких донька президента США Іванка Трамп з чоловіком, сімейство Кардашян-Дженнер, Орландо Блум, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, королева Йорданії Ранія та багато інших відомих зірок.

До слова, Джефф Безос і Лорен Санчес таємно одружилися в США понад місяць тому, до весільних святкувань у Венеції. Більше про це читайте в матеріалі.

Весілля мільярдера спричинило шквал невдоволення у венеційців. У планах було святкування в центрі місця, однак мешканці провели протести, вимагаючи обмежити приватні заходи в публічному місці. Задля безпеки організатори вже змінили місце святкування.