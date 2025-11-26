Свадебные платья, которые будут популярными в 2026 году: выглядят роскошно

Мода на свадебные платья меняется, поэтому невестам, которые планируют свадьбу в 2026 году, стоит присмотреться к платьям, которые будут популярными уже через несколько месяцев. Представленные платья способны идеально подчеркнуть индивидуальность каждой.

Свадебные платья новой коллекции коллекция Luce Sposa – Jardin de Lumière, созданы из сатина, тюля, кружева и довершены съемными деталями – рукавами, юбками или накидками, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Теперь все больше платьев могут трансформироваться от церемониального образа до вечернего выхода.

Какие платья будут в моде в 2026 году?

Кружево

Платье с кружевом – это классика, которая не стареет. Этот материал остается одним из самых любимых. Кружево может покрывать все платье или быть только декоративным элементом – на рукавах, юбки или корсете.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

Драпировка

Вместо объемных кринолинов в моде минимализм. Мягкие складки ткани прекрасно подчеркивают форму фигуры и создают ощущение изящества.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

Кристаллы и пайетки

В 2026 году блеск будет не кричащим. Платья украшают мелкие кристаллы, крошечные пайетки и камни. Все выглядит довольно изысканно, без перегрузки образа. Такие платья подойдут для церемонии с романтическим настроением.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

Открытые плечи

Платья с открытыми плечами возвращаются в моду. Они способны мгновенно придать образу женственности, поскольку подчеркивают шею и плечи.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

Цветочный декор

Флористические мотивы в 2026 году будут на пике популярности. Это может быть вышивка, аппликации или 3D-детали. Стилисты говорят, что такие платья подходят для свадеб под открытым небом, утренних церемоний или праздников в саду.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

Полупрозрачные накидки вместо фаты

В следующем году традиционная фата уступит место прозрачным накидкам. Они способны сделать образ выразительным и современным. Такие накидки подходят для свадьбы на природе.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

Банты

В зависимости от настроения свадьбы бант может быть деликатным или большим. Эта вещь добавляет образу игривости и романтики, а также привлекает внимание к талии.



Свадебные платья 2026 / Фото Elle

А для тех, кто уже готовится к Новому году, стилист Елена Шевченко рассказала об актуальных цветах платьев в своем инстаграме. По ее словам, в год Огненной Лошади, рекомендуется выбирать наряды в ярких, живых цветах, таких как красный, коралловый, металлик, желтый, зеленый, белый и молочный.

Не рекомендуется носить черный, голубой, синий, серый и коричневый, поскольку эти цвета могут поглотить энергию или создать ощущение тяжести.

