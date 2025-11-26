Свадебные платья, которые будут популярными в 2026 году: выглядят роскошно
- Коллекция свадебных платьев Luce Sposa – Jardin de Lumière включает трансформируемые модели из сатина, тюля и кружева.
- В 2026 году в моде будут платья с кружевом, драпировкой, кристаллами, открытыми плечами, цветочным декором, полупрозрачными накидками вместо фаты и бантами.
Мода на свадебные платья меняется, поэтому невестам, которые планируют свадьбу в 2026 году, стоит присмотреться к платьям, которые будут популярными уже через несколько месяцев. Представленные платья способны идеально подчеркнуть индивидуальность каждой.
Свадебные платья новой коллекции коллекция Luce Sposa – Jardin de Lumière, созданы из сатина, тюля, кружева и довершены съемными деталями – рукавами, юбками или накидками, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Теперь все больше платьев могут трансформироваться от церемониального образа до вечернего выхода.
Какие платья будут в моде в 2026 году?
Кружево
Платье с кружевом – это классика, которая не стареет. Этот материал остается одним из самых любимых. Кружево может покрывать все платье или быть только декоративным элементом – на рукавах, юбки или корсете.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
Драпировка
Вместо объемных кринолинов в моде минимализм. Мягкие складки ткани прекрасно подчеркивают форму фигуры и создают ощущение изящества.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
Кристаллы и пайетки
В 2026 году блеск будет не кричащим. Платья украшают мелкие кристаллы, крошечные пайетки и камни. Все выглядит довольно изысканно, без перегрузки образа. Такие платья подойдут для церемонии с романтическим настроением.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
Открытые плечи
Платья с открытыми плечами возвращаются в моду. Они способны мгновенно придать образу женственности, поскольку подчеркивают шею и плечи.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
Цветочный декор
Флористические мотивы в 2026 году будут на пике популярности. Это может быть вышивка, аппликации или 3D-детали. Стилисты говорят, что такие платья подходят для свадеб под открытым небом, утренних церемоний или праздников в саду.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
Полупрозрачные накидки вместо фаты
В следующем году традиционная фата уступит место прозрачным накидкам. Они способны сделать образ выразительным и современным. Такие накидки подходят для свадьбы на природе.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
Банты
В зависимости от настроения свадьбы бант может быть деликатным или большим. Эта вещь добавляет образу игривости и романтики, а также привлекает внимание к талии.
Свадебные платья 2026 / Фото Elle
А для тех, кто уже готовится к Новому году, стилист Елена Шевченко рассказала об актуальных цветах платьев в своем инстаграме. По ее словам, в год Огненной Лошади, рекомендуется выбирать наряды в ярких, живых цветах, таких как красный, коралловый, металлик, желтый, зеленый, белый и молочный.
Не рекомендуется носить черный, голубой, синий, серый и коричневый, поскольку эти цвета могут поглотить энергию или создать ощущение тяжести.
Какие еще есть интересные материалы к теме Нового года?
Для каждого знака Зодиака предложены отдельные цвета и стили, которые включают огненные, теплые и глубокие оттенки, а также легкие, подвижные ткани для праздничного образа.
Ткани должны быть натуральными, как шелк или бархат, а украшения – металлическими с красными камнями.
