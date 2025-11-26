Весільні сукні, які будуть популярними у 2026 році: виглядають розкішно

Мода на весільні сукні змінюється, тому нареченим, які планують весілля у 2026 році, варто придивитися до суконь, які будуть популярними вже за кілька місяців. Представлені сукні здатні ідеально підкреслити індивідуальність кожної.

Весільні сукні нової колекції колекція Luce Sposa – Jardin de Lumière, створені з сатину, тюлю, мережива та довершині знімними деталями – рукавами, спідницями чи накидками, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Тепер все більше суконь можуть трансформуватися від церемоніального образу до вечірнього виходу.

Які сукні будуть в моді у 2026 році?

Мереживо

Плаття з мереживом – це класика, яка не старіє. Цей матеріал залишається одним із наулюбленіших. Мереживо може покривати всю сукню або бути лише декоративним елементом – на рукавах, спідниці чи корсеті.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

Драпірування

Заміть об’ємних кринолінів у моді мінімалізм. М’які складки тканини чудово підкреслюють форму фігури й створюють відчуття витонченості.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

Кристали та лелітки

У 2026 році блиск буде не кричущим. Сукні оздоблюють дрібні кристали, крихітні лелітки та камінці. Усе виглядає доволі вишукано, без перевантаження образу. Такі сукні підійдуть для церемонії з романтичним настроєм.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

Відкриті плечі

Сукні з відкритими плечима повертаються у моду. Вони здатні миттєво надати образу жіночності, оскільки підкреслюють шию та плечі.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

Квітковий декор

Флористичні мотиви у 2026 році будуть на піку популярності. Це може бути вишивка, аплікації чи 3D-деталі. Стилісти кажуть, що такі сукні підходять для весіль просто неба, ранкових церемоній чи свят у саду.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

Напівпрозорі накидки замість фати

У наступному році традиційна фата поступиться прозорим накидкам. Вони здатні зробити образ виразним та сучасним. Такі накидки підходять для весілля на природі.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

Банти

Залежно від настрою весілля бант може бути делікатним чи великим. Ця річ додає образу грайливості й романтики, а також привертає увагу до талії.



Весільні сукні 2026 / Фото Elle

А для тих, хто вже готується до Нового року, стилістка Олена Шевченко розповіла про актуальні кольори суконь у своєму інстаграмі. За її словами, у рік Вогняного Коня, рекомендовано обирати вбрання в яскравих, живих кольорах, таких як червоний, кораловий, металік, жовтий, зелений, білий та молочний.

Не рекомендується носити чорний, блакитний, синій, сірий та коричневий, оскільки ці кольори можуть поглинути енергію або створити відчуття важкості.

