Принцесса Диана считала свадебную прическу "катастрофой": что с ней было не так

Диана Спенсер и король Чарльз III (тогда еще принц) поженились 29 июля 1981 года. Эта свадьба стала главным событием эпохи, за которым наблюдали миллионы людей со всего мира. Вокруг королевских особ всегда ведутся много разговоров, поэтому на этот раз в сети появилась информация о том, что принцесса Диана была недовольна своей прической.

В день, когда Леди Ди направлялась к алтарю, чтобы выйти замуж за принца Чарльза в соборе Святого Павла, все взгляды были прикованы к ее культовому свадебному платью из шелковой тафты и ее длиннющему шлейфу, пишет In Style.

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Оказывается, принцесса была в день свадьбы очень недовольна своей прической, поэтому факт о том, что все будут смотреть на ее платье и фату, ее хоть немного утешал. Парикмахер принцессы Дианы Ричард Далтон рассказал, что жена Чарльза жалела о виде своих волос и назвала свою прическу "катастрофой".

В день свадьбы он не создавал прически для принцессы, поскольку его место занял другой коллега. После же свадьбы Диана рассказала Ричарду, что была очень расстроена из-за своей укладки.

Диана сказала мне, что хотела бы сделать свадьбу еще раз, чтобы сделать "правильную прическу",

– рассказал Далтон для People.

Принцесса Диана носила короткие волосы, поэтому в день свадьбы парикмахер только расчесал их и уложил в легкие волны. Именно такая укладка совсем не понравилась жене принца Чарльза.



Принцессе Диане не нравилась ее прическа / Фото Getty Images

Впрочем перекур рассказал и о приятных моментах в работе с принцессой Дианой. По его словам, он любил работать с ее волосами, а его самым ярким воспоминанием являются затянутые волосы в шиньон с цветами орхидеи заколотыми с одной стороны. Эту прическу парикмахер сделал для принцессы, когда она находилась в Таиланде.

"Я буквально целый день ходил вокруг отеля, выщипывая орхидеи из цветочных композиций, чтобы использовать их как аксессуары в волосах Дианы, чтобы подходить к ее платью", – рассказал Ричард Далтон.

Впрочем не только с прической принцесса Диана имела проблемы. Оказывается, за считанные дни до свадьбы Леди Ди очень сильно похудела, поэтому в последний момент пришлось перешивать свадебное платье. Впрочем платье создали в соответствии с пожеланиями невесты. Над платьем работали валлийские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль.

Свадебное платье принцессы Дианы имело еще одну особенность. На счастье в браке в платье Дианы вшили талисман. Речь идет о брелке-подкове из 18-каратного золота, усыпанном белыми бриллиантами.