Главный образ дня: Лорен Санчес вышла замуж в платье, которое Софи Лорен надевала в 1958 году

В Венеции сейчас проходит самая громкая свадьба года. Основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес стали мужем и женой. Невеста выбрала для себя кутюрное платье от итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Жена миллиардера заказала для себя платье, на создание которого ушло более 900 часов, пишет 24 Канал. В роскошном образе Безос и Санчес обменялись обетами на острове Сан-Джорджо-Маджоре.

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Свадебный образ Лорен Санчес

Жену Джеффа Безоса при создании платья вдохновил свадебный образ Софи Лорен из фильма "Плавучий дом" 1958 года.



Платье Софи Лорен 1958 года / Фото из инстаграма Jet Setter

Будущие супруги познакомились с дизайнерами бренда Dolce & Gabbana несколько лет назад в Портофино, а пошив платья начался еще 1,5 года назад.

В день свадьбы Лорен вышла к гостям в белом корсетном платье-русалке с высокой горловиной. По словам женщины, это платье является самым закрытым из всех, которые она когда-либо надевала. Свадебное платье сшили из итальянского кружева с аппликацией ручной работы. От шеи и до нижней части юбки украшают почти 200 маленьких пуговиц.

Изысканный образ жена Безоса дополнила красивой фатой и серьгами с бриллиантами. Джефф Безос надел черный смокинг, который соединил с белой рубашкой и бабочкой. На свадебных кадрах влюбленные выглядели счастливыми.

Лорен Санчес в первый день свадьбы появилась на диджитал-обложке глянца Vogue.

К слову, пара планировала провести свадебную церемонию 28 июня в Scuola Grande della Misericordia, но из-за местных протестов решила изменить место и время проведения.