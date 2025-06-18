Самые модные свадебные платья 2025 года: их захотят все невесты

Выбрать свадебное платье невесте не всегда бывает просто, поскольку многообразие фасонов способно быстро запутать. Чтобы выбрать свой идеальный свадебный наряд согласно тенденциям, предлагаем посмотреть, какие именно праздничные платья актуальны в этом году.

Тренды свадебного наряда невероятно особенные благодаря элегантным и изысканным фасонам, поэтому каждая невеста найдет платье на любой вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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В подборке собраны самые красивые платья, поэтому этот гид станет вспомогательным для всех невест, которые в поисках идеального платья на свадьбу.

К слову! Мы рассказали о трендовой обуви на лето, поэтому вы можете выбрать что-то из списка к своему свадебному платью.

Минимализм

Мы привыкли к пышным свадебным платьям, впрочем невероятно изящный вид имеют минималистичные модели. Выбирая такое платье, надо обратить внимание на крой и посадку, чтобы платье идеально подчеркивало фигуру.



Красивые свадебные платья 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Корсетное платье

В моду с большим размахом возвращаются корсетные платья. Этот элемент придает платью структурированности и делает акцент на изящной талии.



Модные свадебные платья 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Мини-платье

Платье в длине мини чаще всего выбирают те невесты, которые хотят иметь особый вид, или же для второго вечернего выхода. Короткие свадебные платья представлены в огромном многообразии, поэтому выбрать точно есть из чего.



Красивые свадебные платья 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Кружево

Такие платья выглядят невероятно нежно, романтично и легко. Советуем выбирать свадебные платья с кружевом тем невестам, которые хотят иметь деликатный и изысканный вид.



Актуальные свадебные платья 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Вышивка

Роскошные вышивки на платье всегда выглядят дорого и эффектно. Они способны придать такой эффектности, с которой не справятся другие платья.



Красивые свадебные платья 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Также советуем присмотреться к свадебным платьям с большими бантами, с кейпом, тюлевой юбкой или спущенной талией. Такие платья также актуальны в этом сезоне.