В моду ворвался дизайн свитера, от которого фанатеют все девушки: выглядит очень мило
- Европейские модницы увлеклись свитерами с вышивкой зверюшек, которые напоминают детство и стали трендом сезона.
- Цветные свитера в полоску также стали главным трендом зимы, заменив черно-белую классику.
Европейские модницы начали активно носить свитерки, которые способны вернуть нас в детство. Выглядят они мило, красиво и способны завершить любой повседневный образ.
Кроме базовых свитеров в классических или ярких цветах, девушки начали примерять трикотажные изделия с милой и ностальгической деталью – вышивкой с животными, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Как выглядят трендовые свитера?
Настроение этим свитерам задали культовые свитера от Ralph Lauren с мишками, которые всегда становятся символом зимнего сезона. Впрочем, этого года тренд пошел еще дальше, поэтому свитера украшают различные собачки и другие животные.
В предвкушении праздников с такими свитерами каждому удастся вернуться в детство с такими теплыми и наивными узорами на одежде. Чуть реже модницы выбирают свитера с котиками, но и те выглядят довольно красиво. Много милых свитеров уже заполонили инстаграм-пространство.
Свитер с мишкой – ключевой акцент образа. Нужно только подобрать базовые джинсы, брюки или лосины. Остальные элементы вещей могут быть в цвет принта или в нейтральной палитре.
Девушки создают даже с таким детским нарядом довольно красивые образы, которые легко повторить. Для тех, кто хочет быть на шаг впереди, советуем уже присмотреться к этим свитерам, поскольку они однозначно станут микротрендом сезона.
А еще в моде кроме милых свитеров, будут лонгсливы или яркие изделия в полоску, пишет Vogue. Свитера в цветную полоску стали главным трендом зимы, заменив черно-белую классику. Стилисты рекомендуют сочетать свитера в полоску с нейтральными брюками для создания стильного образа.
Какие еще модные новинки стоит знать?
Пять стильных вариантов свитеров на зиму включают укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором Аргайл.
В моде сейчас популярные пальто: с шарфом, коричневые, из фабричного меха, с высоким воротником, в клетку, с мехом вокруг шеи и рукавов.
Частые вопросы
Какие новые тенденции моды на свитера появились в этом сезоне?
В этом сезоне стали популярными свитера с вышивкой животных. Они выглядят мило и ностальгично, а также являются продолжением тренда, начатого культовыми свитерами с мишками от "Ralph Lauren".
Какой элемент одежды является ключевым в создании образа со свитером с мишкой?
Ключевым акцентом образа является сам свитер с мишкой. Для его дополнения следует подобрать базовые джинсы, брюки или лосины, а остальные элементы одежды могут быть в тон принта или в нейтральной палитре.
Есть ли еще какие-то модные новинки, которые стоит знать этой зимой?
Так, кроме свитеров с вышивкой животных, модными являются также лонгсливы и свитера в яркую полоску. Свитера в полоску стали главным трендом зимы, вытеснив черно-белую классику. Стилисты рекомендуют сочетать их с нейтральными брюками для создания стильного образа.