У моду увірвався дизайн светра, від якого фанатіють всі дівчата: виглядає дуже мило
- Європейські модниці захопилися светрами з вишивкою тваринок, які нагадують дитинство і стали трендом сезону.
- Кольорові светри в смужку також стали головним трендом зими, замінивши чорно-білу класику.
Європейські модниці почали активно носити светрики, які здатні повернути нас у дитинство. Виглядають вони мило, красиво та здатні довершити будь-який повсякденний образ.
Окрім базових светрів у класичних чи яскравих кольорах, дівчата почали приміряти трикотажні вироби з милою й ностальгійною деталлю – вишивкою з тваринками, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Читайте також Головний убір, який заполонить соцмережі у грудні: це гарна альтернатива шапці
Як виглядають трендові светри?
Настрій цим светрам задали культові светри від Ralph Lauren з ведмедиками, які завжди стають символом зимового сезону. Втім, цього року тренд пішов ще далі, тож светрики прикрашають різні собачки та інші тваринки.
У передчутті свят з такими светрами кожному вдасться повернутися в дитинство з такими теплими й наївними візерунками на одязі. Трохи рідше модниці обирають светри з котиками, але й ті виглядають доволі красиво. Багато милих светрів уже заполонили інстаграм-простір.
Светр з ведмедиком – ключовий акцент образу. Потрібно лише підібрати базові джинси, штани чи лосини. Решта елементів речей можуть бути в колір принта чи у нейтральній палітрі.
Дівчата створюють навіть з таким дитячим вбранням доволі красиві образи, які легко повторити. Для тих, хто хоче бути на крок попереду, радимо вже придивитися до цих светрів, оскільки вони однозначно стануть мікротрендом сезону.
А ще у моді окрім милих светрів, будуть лонгсліви чи яскраві вироби у смужку, пише Vogue. Светри у кольорову смужку стали головним трендом зими, замінивши чорно-білу класику. Стилісти рекомендують поєднувати светри у смужку з нейтральними штанами для створення стильного образу.
Які ще модні новинки варто знати?
П'ять стильних варіантів светрів на зиму включають вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл.
У моді зараз популярні пальта: з шарфом, коричневі, з фабричного хутра, з високим коміром, у клітинку, з хутром навколо шиї та рукавів.
Часті питання
Які нові тенденції моди на светри з'явилися цього сезону?
Цього сезону стали популярними светри з вишивкою тварин. Вони мають милий і ностальгійний вигляд, а також є продовженням тренду, започаткованого культовими светрами з ведмедиками від "Ralph Lauren".
Який елемент одягу є ключовим у створенні образу зі светром з ведмедиком?
Ключовим акцентом образу є сам светр з ведмедиком. Для його доповнення слід підібрати базові джинси, штани чи лосини, а решта елементів одягу можуть бути в тон принта або у нейтральній палітрі.
Чи є ще якісь модні новинки, які варто знати цієї зими?
Так, окрім светрів з вишивкою тварин, модними є також лонгсліви та светри у яскраву смужку. Светри у смужку стали головним трендом зими, витіснивши чорно-білу класику. Стилісти рекомендують поєднувати їх з нейтральними штанами для створення стильного образу.