Теперь такой свитер уже не считается антитрендовым, пишет 24 Канал. Мода циклична, поэтому и неудивительно, что такой интересный фасон снова появится в наших гардеробах. Тенденция на этот свитер была актуальной еще в нулевых годах, а теперь модницы радостно добавляют эту вещь в свои образы и добавляют вещам сексуальности.

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Свитер с обнаженными плечами – тренд зимы

Эффектный свитер удачно сочетается с джинсами различных фасонов и цветов, брюками палаццо, трикотажными брюками или эффектными юбками. Модель такого свитера является достаточно эффектной, поэтому сможет понравиться многим девушкам.

Вещь с открытыми плечами имеют в коллекциях немало украинских брендов. Лонгсливы тоже представлены в арсенале, впрочем советуем лучше обратить внимание именно на вязаные свитера, в которых будет тепло и комфортно в зимнее время. Интерпретации такому изделию можно предоставить благодаря ношению на одном плече.

Открытые плечи в свитерах придадут образам легкости, элегантности и женственности. Дополнять аутфиты можно благодаря обуви на каблуке, которая придаст изысканной нотки. Особенно красиво будут смотреться свитера в сочетании с трикотажными юбками, которые в монохроме создадут образ платья.

К таким свитерам стоит создать интересную прическу – легкие локоны, пучок, высокий хвост или закрепить волосы крабиком, или красивым бантом. Относительно цветов, то актуальными являются черный, белый, молочный и все другие базовые оттенки. Эффектности аутфитам придадут яркие цвета, которые смогут немного освежить образ.



Свитер с открытыми плечами – тренд зимы / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами – тренд зимы / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами – тренд зимы / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами – тренд зимы / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами – тренд зимы / Фото Pinterest

Свитер с открытыми плечами точно станет микротрендом этой зимы и любимой вещью многих девушек, поэтому не стоит пропускать эту вещь мимо. Сезон свитеров в самом разгаре, поэтому можете смело добавить такой интересный вариант в свой гардероб.

Теперь одежда стала не просто элементом одежды, но и частью нашего стиля и отражения себя, поэтому советуем обратить внимание на наряд, который станет идеальной вещью для любых выходов – будничных или праздничных.