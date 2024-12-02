Тепер такий светр вже не вважається антитрендовим, пише 24 Канал. Мода циклічна, тож і не дивно, що такий цікавий фасон знову з’явиться в наших гардеробах. Тенденція на цей светр була актуальною ще в нульових роках, а тепер модниці радо додають цю річ до своїх образів й додають речам сексуальності.

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Светр з оголеними плечима – тренд зими

Ефектний светр вдало поєднується з джинсами різних фасонів та кольорів, штанами палаццо, трикотажними штанами чи ефектними спідницями. Модель такого светра є досить ефектною, тож зможе сподобатися багатьом дівчатам.

Річ з відкритими плечима мають у колекціях чимало українських брендів. Лонгсліви теж є представлені в арсеналі, втім радимо краще звернути увагу саме на в’язані светри, в яких буде тепло й комфортно в зимову пору. Інтерпретації такому виробу можна надати завдяки носінню на одному плечі.

Відкриті плечі у светрах додадуть образам легкості, елегантності та жіночності. Доповнювати аутфіти можна завдяки взуттю на підборах, яке додасть вишуканої нотки. Особливо красиво виглядатимуть светри в поєднанні з трикотажними спідницями, які в монохромі створять образ сукні.

До таких светрів варто створити цікаву зачіску – легкі локони, пучок, високий хвіст чи закріпити волосся крабиком, чи красивим бантом. Щодо кольорів, то актуальними є чорний, білий, молочний та всі інші базові відтінки. Ефектності аутфітам додадуть яскраві кольори, які зможуть трохи відсвіжити образ.



Светр з відкритими плечима – тренд зими / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима – тренд зими / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима – тренд зими / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима – тренд зими / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима – тренд зими / Фото Pinterest

Светр з відкритими плечима точно стане мікротрендом цієї зими та улюбленою річчю багатьох дівчат, тож не варто пропускати цю річ повз. Сезон светрів у самому розпалі, тож можете сміливо додати такий цікавий варіант до свого гардероба.

Тепер одяг став не просто елементом вбрання, але й частиною нашого стилю й відображення себе, тому радимо звернути увагу на вбрання, яке стане ідеальною річчю для будь-яких виходів – буденних чи святкових.