Причин появления темных кругов под глазами много. В частности, они могут проявляться из-за недостаточного количества сна. Такие круги могут исчезнуть самостоятельно после хорошего отдыха.

Иногда круги под глазами устойчивые. Такая ситуация, например, возможна, если у вас чрезмерное расширение мелких капилляров в этой зоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Чем можно убрать темные круги под глазами?

Самомассаж

Иногда темные круги могут объясняться нарушением кровообращения. Именно поэтому, легкая стимуляция массажем может решить эту проблему.

Делайте эту процедуру осторожно. Натягивать кожу и сильно давить ни в коем случае нельзя.



Как убрать синяки под глазами / Фото Pexels

Обратите внимание! Массаж также поможет убрать отеки под глазами.

Специальные процедуры

Есть специальные эстетические процедуры, которые помогут убрать круги под глазами. Например, значительно улучшит ситуацию редермализация.

Заметьте! Рынок предлагает много устройств для домашнего ухода. С ними нужно быть осторожными. Ведь некоторые девайсы могут негативно повлиять на такую деликатную зону, как кожа под глазами.



Как можно улучшить состояние кожи под глазами / Фото Pexels

Правильная уходовая косметика

Специалист поможет вам подобрать хорошую уходовую косметику, которая положительно повлияет на состояние кожи под глазами. Некоторые средства позволяют "отбелить" эту зону с помощью натуральных компонентов, таких как экстракт солодки.

Консилер

Консилер поможет легко и быстро скрыть синяки под глазами. Несколько простых движений и ничего не будет заметно.