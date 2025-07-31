Мы постоянно куда-то спешим, стремимся "успеть". Из-за этой суеты полноценно отдохнуть никак не получается. В таком случае на помощь придет метод под названием "power nap", пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что такое power nap?

Короткий сон или power nap поможет быстро восстановить силы днем. В общем дремать нужно 10 – 30 минут. Дольше спать не стоит, ведь пробуждение будет чрезвычайно тяжелым.



Как быстро избавиться от стресса / Фото Pexels

Основные преимущества power nap:

быстро улучшается самочувствие;

улучшаются когнитивные функции;

снижается уровень стресса;

исчезает усталость;

улучшается продуктивность.

Чтобы короткий сон был максимально полезным, нужно к нему подготовиться:

подготовьте место для сна;

если вы чувствительны к свету, используйте маску для сна;

чтобы быстрее расслабиться, включите тихонько легкую музыку.



Как легко избавиться от усталости / Фото Pexels

Полезность этого метода легко доказывается успехами сторонников концепции power nap. Немного отдохнуть днем любили такие гении как Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон и даже Уинстон Черчилль.

Лайфхак! Чтобы чувствовать себя еще бодрее, выпейте кофе перед сном. Действие кофеина начнется в течение 20 – 30 минут, как раз, когда вы проснетесь.