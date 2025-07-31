Ми постійно кудись поспішаємо, прагнемо "встигнути". Через цю метушню повноцінно відпочити ніяк не виходить. В такому випадку на допомогу прийде метод під назвою "power nap", пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що таке power nap ?

Короткий сон або power nap допоможе швидко відновити сили вдень. Загалом дрімати потрібно 10 – 30 хвилин. Довше спати не варто, адже пробудження буде надзвичайно важким.



Як швидко позбутися стресу / Фото Pexels

Основні переваги power nap:

швидко поліпшується самопочуття;

покращуються когнітивні функції;

знижується рівень стресу;

зникає втома;

покращується продуктивність.

Щоб короткий сон був максимально корисним, потрібно до нього підготуватися:

підготуйте місце для сну;

якщо ви чутливі до світла, використайте маску для сну;

аби швидше розслабитися, включіть тихенько легку музику.



Як легко позбутися втоми / Фото Pexels

Корисність цього методу легко доводиться успіхами прихильників концепції power nap. Трохи відпочити вдень полюбляли такі генії як Леонардо да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Томас Едісон та навіть Вінстон Черчилль.

Лайфхак! Аби почувати себе ще бадьоріше, випийте каву перед сном. Дія кофеїну розпочнеться протягом 20 – 30 хвилин, якраз, коли ви прокинетеся.