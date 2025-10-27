Какие цвета теней подходят девушкам с коричневым цветом глаз: их всего три

Карие глаза легко подстраиваются под любой оттенок макияжа. Кареглазым девушкам подходят практически любые тени, но есть определенные оттенки, которые делают их выразительнее и привлекательнее.

В этом сезоне в моду возвращаются коричневые тени в насыщенных и глубоких тонах, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Карим женщинам подойдут не только шоколадные оттенки, но и бордовые или даже синие, которые смогут подчеркнуть глубину цвета.

Визажисты назвали три лучших оттенка, которые подойдут для дневного легкого макияжа или вечернего драматического мейка.

Какие тени подходят кареглазым женщинам?

Шоколадные оттенки

Мягкие коричневые, бронзовые или карамельные тона создают теплый взгляд. Оттенки подчеркивают естественный цвет глаз, а палитра прекрасно подходит для дневного макияжа. Золотистые и медные подтоны визуально расширяют взгляд.

Вечером можно добавить на веки даже бронзовое и золотое мерцание. Для максимально естественного вида, коричневые тени можно сочетать с коричневой подводкой для глаз.

Винные оттенки

Бордовая палитра теней подходит для вечерних или праздничных событий. Тени винных оттенков нужно наносить на внешний уголок века. Далее нужно растушевать бордовые тени со светло-коричневым оттенком.

Синий и фиолетовый

Такие цвета используются в макияже крайне редко, но именно такие холодные оттенки подчеркивают их теплоту и добавляют глубины. Синий можно использовать по-разному. Это может быть подводка для ресниц или синяя тушь. В макияже синий стоит сочетать с серебристым оттенком.

По словам визажистов, синий хорошо сочетается с коричневыми или бронзовыми румянами. Теплые цвета подчеркивают естественное тепло глаз, а холодные – создают контраст. Для светлых карих глаз стоит выбирать нежные, светлые оттенки, а для темных – насыщенные.

На показе бренда Carolina Herrera модели вышли с сочными красными губами, который станет хитом следующего сезона, пишет Harper's Bazaar. В моду также войдут двухслойные стрелки – актуальной останется черная и еще одна золотистая или серебристая. Красные губы и стрелки – это классика, которая не стареет, а всегда будет оставаться актуальной.

