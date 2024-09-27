Теннисным браслетом называют аксессуар из золота или платины, который инкрустирован маленькими бриллиантами одного размера, пишет Lady 24. Это элегантное украшение найдется в гардеробе каждой знаменитости.

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Этот аксессуар не теряет актуальности и передается из поколения в поколение. Такой браслет станет отличной инвестицией, ведь прослужит много лет.

История теннисного браслета

Браслет с бриллиантами порой называют "вечным" и недаром, ведь он не сходит с модных радаров с 1978 года. Тогда теннисистка Крис Эверт во время игры потеряла в траве браслет из белого золота Cartier. Он для нее был настолько важным, что она даже попросила прекратить игру.

Браслет нашли, вернули владелице, остановка игры на US Open тогда стала главной новостью дня. Тогда журналисты имели немало вопросов к Крис Эверт, на что она ответила, что "не смогла бы продолжать игру без любимого теннисного браслета". С тех пор к минималистичному аксессуару с камнями прикрепилось это название.

Теперь теннисный браслет является настоящим трендом. Их носят Рианна, Дженнифер Лоуренс, Хейли Бибер, Тейлор Свифт, Амаль Клуни и многие другие звезды. Бриллиантовый браслет когда-то очень любила носить принцесса Диана, а эта ценная вещь перешла теперь в наследство Меган Маркл. Несмотря на свое спортивное название, дизайн этих браслетов идеально подходит к вечерним платьям.



Теннисный браслет всегда в моде / Фото Pinterest



Красивый теннисный браслет / Фото Pinterest



Теннисный браслет всегда в моде / Фото Pinterest



Красивый теннисный браслет / Фото Pinterest



Теннисный браслет всегда в моде / Фото Pinterest

Современные ювелирные магазины представляют теннисные браслеты с искусственными бриллиантами, кристаллами и драгоценными камнями. Они все равно не дешевые, однако не стоят слишком дорого, поэтому их может иметь в своей шкатулке любая модница.