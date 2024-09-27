Тенісним браслетом називають аксесуар із золота чи платини, який інкрустований маленькими діамантами одного розміру, пише Lady 24. Ця елегантна прикраса знайдеться в гардеробі кожної знаменитості.

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Цей аксесуар не втрачає актуальності та передається з покоління в покоління. Такий браслет стане чудовою інвестицією, адже прослужить багато років.

Історія тенісного браслета

Браслет з діамантами часом називають "вічним", і недарма, адже він не сходить з модних радарів з 1978 року. Тоді тенісистка Кріс Еверт під час гри загубила в траві браслет з білого золота Cartier. Він для неї був настільки важливим, що вона аж попросила припинити гру.

Браслет знайшли, повернули власниці, зупинка гри на US Open тоді стала головно новиною дня. Тоді журналісти мали чимало запитань до Кріс Еверт, на що вона відповіла, що «не змогла б продовжувати гру без улюбленого тенісного браслета». З того часу до мінімалістичного аксесуара з камінцями прикріпилася ця назва.

Тепер тенісний браслет є справжнім трендом. Його носить Ріанна, Дженніфер Лоуренс, Гейлі Бібер, Тейлор Свіфт, Амаль Клуні та багато інших зірок. Діамантовий браслет колись дуже любила носити принцеса Діана, а ця коштовна річ перейшла тепер у спадок Меган Маркл. Попри свою спортивну назву, дизайн цих браслетів ідеально підходить до вечірніх суконь.



Тенісний браслет завжди у моді / Фото Pinterest



Красивий тенісний браслет / Фото Pinterest



Тенісний браслет завжди у моді / Фото Pinterest



Красивий тенісний браслет / Фото Pinterest



Тенісний браслет завжди у моді / Фото Pinterest

Сучасні ювелірні магазини представляють тенісні браслети зі штучними діамантами, кристалами та дорогоцінним камінням. Вони все одно не дешеві, однак не коштують занадто дорого, тож їх може мати у своїй шкатулці будь-яка модниця.