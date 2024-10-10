Меняет стиль: Тина Кароль покорила джинсовым образом на премьере фильма "Подъемная сила"

Певица Тина Кароль посетила допремьерный показ документального фильма "Подъемная сила". На событие знаменитость пришла в трендовых вещах – денимовой рубашке и джинсах.

Исполнительница все чаще демонстрирует поклонникам интересные и стильные образы. В инстаграме фан-клуба Тины Кароль появились новые кадры певицы в монохромном денимовом аутфите.

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Ранее Тина Кароль любила облегающие платья и изделия с открытым декольте. Демонстрировать женственность и сексуальность было ее основной фишкой. Элегантность и изысканность певица излучает до сих пор, но все чаще прибегает к стилизации базовых и классических вещей в своих выходах.

Модный образ Тины Кароль

На показ документального экшена об украинских авиаторах "Подъемная сила" Тина Кароль решила прийти в джинсовой рубашке, которую соединила с широкими джинсами голубого цвета.

Свой образ певица дополнила тонким черным поясом и стильной прической, в которой она чаще всего появляется во время выступлений на сцене. Тина зачесывает передние пряди сзади и закрепляет крабиком, выпуская короткие пряди на лицо. Волосы были уложены в легкие волны.

Знаменитость сделала нежный макияж с акцентом на розовых тенях на веках и коричневой губной помаде.

Тина Кароль в эффектном образе

Денимовый total look – это базовый образ, который никогда не выйдет из моды. Рубашка или куртка в паре с джинсами любого фасона всегда будут актуальными. Носить такой look можно с кроссовками, слингбеками или сапогами на каблуках. Разнообразие можно добавлять благодаря прическам, которые существенно влияют на вид вещей.